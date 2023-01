Les Hornets égalent un record NBA avec un premier quart-temps à… 51 points

« C’est magnifique !!! Quel début de match des Hornets !!!», s’exclame, avec un rire de bonheur, le commentateur TV de l’équipe. Son enthousiasme, exprimé après un panier à 3-points en transition de Terry Rozier, est à la hauteur de la performance réalisée par son équipe favorite.

Leur déplacement à Milwaukee, malgré leur statut de pire équipe de la conférence Est, a tourné à la démonstration. Celle-ci s’est matérialisée par un premier quart-temps hors norme.

« Je pense qu’on était prêts à jouer. Une bonne circulation de balle pour démarrer, et puis évidemment LaMelo (Ball) et Terry ont rentré des tirs dans le premier quart-temps. J’ai senti que de l’autre côté du terrain, on avait une bonne énergie et de bonnes dispositions », résume Steve Clifford, en soulignant l’impact défensif de son pivot Mason Plumlee (17 points, 15 rebonds et 6 passes).

De ce match, plutôt que la défense des Hornets, l’une des pires de la ligue, on retiendra plutôt leur folle adresse pour démarrer la rencontre : un ratio aux tirs à 20/29, soit 69% de réussite, dont 7/14 à 3-points. Après avoir compté jusqu’à près de 30 points d’avance dès ce premier quart-temps, ils ont bouclé la période avec 51 unités (51-28).

Parfait démarrage de « road trip »

Il s’agit d’un record de franchise pour un quart-temps et un record NBA égalé, pour un premier quart-temps, car les Warriors en avaient fait autant en 2019, face aux Nuggets.

« Ils (les Bucks) sont en NBA comme nous et on peut gagner n’importe quel match. On sait à quel point notre équipe est talentueuse. On a démarré ce « road trip » en se disant qu’on ne s’inquiétait pas du bilan. On va jouer dur et essayer de changer les choses du mieux qu’on peut. Je pense qu’on l’a montré ce soir », note Terry Rozier, meilleur marqueur du match avec 39 points.

« On a mis un paquet de tirs pour démarrer. On a joué quatre quart-temps vraiment bons. Les titulaires ont été formidables, ils ont donné le ton. Les gars qui sont sortis du banc ont bien joué aussi. C’était le match le plus solide et soutenu qu’on ait connu jusqu’à présent cette année », complète Steve Clifford, dont les titulaires ont cumulé 114 points, là encore un record de franchise, soit davantage que toute l’équipe adverse.

« (Les Bucks) sont une grande équipe, l’une des meilleures équipes de la ligue. On savait qu’on devait maintenir la pression, continuer à jouer notre jeu et à attaquer. Le mérite revient à tout le monde. Tout le monde était prêt à jouer, tout le monde était dedans » félicite P.J. Washington avec ses 23 points.