(Regrettable) fin d’un court mandat comme coach de Texas pour Chris Beard. Arrivé sur le banc des Longhorns en amont de la saison 2021/22, le technicien de 49 ans, ancien étudiant de l’université au début des années 90, a effectivement été viré par la direction athlétique du programme.

La raison est extra-sportive puisque Chris Beard est accusé de violences conjugales par Randi Trey, sa fiancée. Dans sa déclaration du 12 décembre auprès des autorités de la ville d’Austin, cette dernière avait indiqué avoir été « étranglée, poussée hors du lit, et mordue, avec des contusions sur les jambes », alors que son conjoint était « devenu fou de colère »

Quelques jours plus tard, Randi Trey était revenue sur ses propos, précisant que Chris Beard avait agi en légitime défense, et que les torts dans cette dispute étaient donc partagés.

Pas suffisant pour convaincre sa direction, qui a donc choisi de se séparer de son désormais ancien coach, après l’avoir suspendu sans salaire depuis le 12 décembre dans un premier temps, lui reprochant « un comportement inacceptable, qui le rend inapte à conserver son poste au sein de notre université », dans un communiqué publié ce jeudi.

Désormais, les Longhorns (12 victoires et 2 défaites cette saison) vont poursuivre et conclure la saison en laissant les rênes à Rodney Terry, assistant de Chris Beard et donc « head coach » par intérim pour quelques mois. Avant, probablement, de recruter un nouveau coach au printemps, à la fin de l’exercice en cours.

D’après les premières rumeurs, Terry fera partie des postulants pour rester sans l’étiquette d’intérimaire. Tout comme le seront Royal Ivey, ancien joueur du programme, actuellement assistant dans le staff de Jacque Vaughn à Brooklyn, mais aussi John Calipari, plus vraiment au sommet de son art, sur le banc de Kentucky.