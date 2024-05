Fred VanVleet donne son avis sur les énormes perfs du moment

Le constat est assez clair : le vent a de plus en plus tendance à s’engouffrer dans les antres NBA ces dernières saisons, surtout sur les phases défensives. Les attaques tournent à plein régime, favorisées par un règlement qui vise clairement à offrir toujours plus de spectacle et de highlights spectaculaires à ses fans.

Et, ces dernières semaines, les superstars de la Ligue ont cumulé les performances de haut vol, comme un bouquet délirant dans le feu d’artifice constant de la saison régulière.

« Si tu ne fais pas de prises à deux, tu vas te prendre 50 pions, c’est garanti ! »

En spectateur attentif et mieux, en acteur de premier ordre, Fred VanVleet peut attester que ce qui se passe en ce moment en NBA, avec les performances folles de Donovan Mitchell (71 points), Luka Doncic (60 points, 21 rebonds, 10 passes) ou encore Nikola Jokic (41 points, 15 rebonds et 15 passes) et Giannis Antetokounmpo (55 points, 10 rebonds, 7 passes), c’est bel et bien de la folie !

« C’est incroyable à voir en tant que fan déjà », explique le meneur des Raptors dans le podcast The Old Man and the Three. « Mais je crois qu’on est en train de voir une transition s’effectuer en NBA. Les joueurs qui ont dominé la Ligue ces dix ou quinze dernières années sont encore à un très haut niveau. Il y a LeBron, KD, Steph mais il y a une nouvelle garde qui arrive derrière. La NBA y participe aussi avec les changements de règle et la volonté de jouer vite et proposer plus de spectacle aux fans. Je suis sur le League Pass tous les soirs et il y a des gros scores de partout ! C’est plutôt sympa à suivre. »

S’il devait donner sa faveur à l’une d’entre elles, Fred VanVleet plébiscite le triple double faramineux de Luka Doncic. Face à lui, ses Raptors envoient les renforts, avec des prises à deux récurrentes et le plus d’hommes possibles pour fatiguer le phénomène.

« Toutes les performances de Luka sont incroyables ! Je n’arrive pas à croire que les équipes n’envoient pas plus de prises à deux sur lui. Si tu ne le prends pas à deux défenseurs, tu vas te prendre 50 pions, c’est garanti ! Il enchaîne les triple-double à plus de 40 et 50 points en ce moment et on défend en individuel sur lui, ça me laisse assez perplexe… Sinon, ce qu’a fait Donovan Mitchell était aussi incroyable. Surtout, ce sont des matchs où tous les paniers comptent, c’est serré. La qualité technique en attaque est à un niveau sans précédent ! »

« À 36, 37 ou 38 ans, ce qui était considéré vieux auparavant, on voit des gars qui arrivent encore à progresser, ce qui est dingue ! »

Les attaquants ont effectivement les coudées franches en NBA, même si cette dernière a quand même serré la vis sur certains points, dont les marchers cette année, mais il faut tout de même leur reconnaître l’immensité de leur talent. « Un match à 40 en vaut un ancien à 30 », avoue toutefois Fred VanVleet, mais encore faut-il les mettre…

« Avec ces gars-là, il faut absolument envoyer des prises à deux, ou au moins changer de défenseurs à plusieurs reprises et essayer de leur faire perdre leur rythme. Ça revient un peu à ce qu’on voyait dans le passé avec des joueurs comme Kobe. Le plan de jeu était d’essayer de le contenir en un-contre-un et de rester collé aux quatre autres joueurs au large. On donne la balle à un gars et tout le monde s’écarte. C’est ce qui se fait beaucoup en ce moment dans la Ligue, même si ce n’est évidemment pas notre choix [à Toronto]. On est plutôt à l’autre extrême ! On peut très bien vous envoyer une prise à deux dès l’entre-deux [rires] ! Ce qui est sûr, c’est qu’on va essayer beaucoup de choses différentes car il faut définitivement se montrer créatif pour déstabiliser ces joueurs d’élite. »

Joueur non-drafté qui a fini champion NBA, All-Star NBA et même champion de D-League, Fred VanVleet commence à avoir bien roulé sa bosse depuis son arrivée à Toronto en 2016. De son point de vue, on est dans une phase à part de l’histoire de la Ligue, une passation de pouvoir entre deux grosses générations.

« Oui, c’est le mélange parfait avec des joueurs historiques qui sont encore en super forme, avec les progrès des techniques de soin. À 36, 37 ou 38 ans, ce qui était considéré vieux auparavant, on voit des gars qui arrivent encore à progresser, ce qui est dingue ! Avec la nouvelle vague qui arrive, ça donne un bon mélange. Et le jeu continue d’évoluer aussi. Le rythme s’accélère encore, ça va très vite d’un côté à l’autre du terrain. Avec deux places en plus dans l’effectif, et beaucoup de matchs serrés, on peut avoir l’impression que le talent s’est dilué. Mais ce n’est pas le cas. À chaque match, il y a probablement cinq ou six gars sur le terrain qui peuvent prendre le contrôle du match et dominer. »

Fred VanVleet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 37 8 35.1 37.9 81.8 0.1 1.0 1.1 1.0 1.0 0.4 0.4 0.1 2.9 2017-18 TOR 76 20 42.6 41.4 83.2 0.3 2.1 2.4 3.2 1.7 0.9 1.0 0.3 8.6 2018-19 TOR 64 28 41.0 37.8 84.3 0.3 2.3 2.6 4.8 1.7 0.9 1.3 0.3 11.0 2019-20 TOR 54 36 41.3 39.0 84.8 0.3 3.4 3.8 6.6 2.4 1.9 2.2 0.3 17.6 2020-21 TOR 52 37 38.9 36.6 88.5 0.6 3.6 4.2 6.3 2.3 1.7 1.8 0.7 19.6 2021-22 TOR 65 38 40.3 37.7 87.4 0.7 3.8 4.5 6.7 2.5 1.7 2.6 0.6 20.3 2022-23 TOR 69 37 39.3 34.2 89.8 0.4 3.6 4.1 7.2 2.8 1.8 2.0 0.6 19.4 2023-24 HOU 73 37 41.6 38.7 86.0 0.5 3.4 3.8 8.1 2.5 1.4 1.7 0.8 17.4 Total 490 31 40.4 37.5 86.8 0.4 3.0 3.4 5.7 2.2 1.4 1.7 0.5 15.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.