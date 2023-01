All-Star Game 2023 : Shaedon Sharpe au Slam Dunk Contest

Considéré comme le rookie le plus spectaculaire de la saison par ses dunks et ses « circus shot », Shaedon Sharpe a accepté de participer au prochain Slam Dunk Contest qui aura lieu le 18 février prochain, la veille du All-Star Game. C’est ce qu’annonce The Athletic.

Choisi en 7e position de la dernière Draft, l’ailier canadien s’est déjà invité plus d’une fois dans les Top 10 de la nuit, en allant souvent très, très haut, et on espère évidemment qu’il sera aussi créatif et virevoltant en concours qu’en match car l’édition 2022 avait été l’une des plus ennuyeuses de l’histoire…

Pour relancer l’intérêt de ce concours, ce serait bien qu’un Ja Morant et/ou un Zion Williamson soient invités, et surtout qu’ils acceptent de se frotter aux spécialistes du genre.