La T-Mac 3 tente un coup à trois bandes

On ne sait pas si Tracy McGrady est amateur de billard, toujours est-il que cette T-Mac 3 « 8 Ball » a connu son petit succès lors de sa sortie en 2004.

Au billard américain, la boule noire et son numéro 8 est la dernière à devoir rester sur le tapis. Lorsqu’il était joueur, T-Mac était aussi souvent la dernière option, celui sur qui les derniers espoirs reposaient !

Ressortie en « restomod », qu’on pourrait traduire comme « restaurée avec la technologie actuelle », cette T-Mac 3 vaut en tout cas le coup d’œil, avec sa tige intégrale en cuir verni noir et ses finitions en blanc, comme pour faire ressortir le numéro 8 au niveau du talon et son contraste blanc pour le col et la semelle extérieure. Le logo du joueur apparait en bleu foncé sur la languette.

La bonne nouvelle, c’est que le modèle est disponible sur les sites d’adidas.fr et Basket4Ballers au prix de 160 euros.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike Zoom Freak 4 Etched in Stone. Au cœur de sa conception, des changements de direction rapides et une adhérence multidirectionnelle pour des euro-step puissants. Son principal détail ? Le Swoosh de la chaussure, empreint d’une citation inspirante.