La Jordan Jumpman Team II prolonge le plaisir

La Jordan Jumpman Team II n’est pas la plus connue de la collection Jordan Brand, mais dans le style « hybride », ce mélange de Air Jordan 13 et son « cuir à fossettes » et de Air Jordan 14 au niveau du col est plutôt réussi.

Après avoir fêté ses 25 ans en 2022, le modèle est de retour dans ce coloris « Black Taxi ». On retrouve ainsi une tige noire assorti de touches « Taxi » en jaune foncé. On retrouve notamment l’inscription « Team Jordan » au niveau du talon. L’ensemble repose par ailleurs sur une semelle blanche et jaune.

La paire est sortie ce mardi sur le Nikestore US, à 150 dollars.

(Via SneakerNews)

—

