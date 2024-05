Les Celtics donnent une leçon de basket aux Mavericks !

Quand Dallas, l’équipe la plus en forme de la ligue, reçoit Boston, la meilleure équipe de la ligue, cela a forcément de quoi faire saliver sur le papier. D’autant plus quand deux candidats au titre de MVP, à savoir Luka Doncic et Jayson Tatum, se défiaient eux aussi…

Le seul problème étant que, sur le parquet, le spectacle n’a pas été à la hauteur des attentes initiales, car les Celtics n’ont laissé aucune chance aux Mavericks —et c’est peu dire—, dans cette affiche survolée de bout en bout (124-95). Pourtant à l’extérieur, ils ont été maîtres de leur basket, s’appuyant pour ce faire sur un Tatum au four et au moulin : 29 points, 14 rebonds et 10 passes !

Rapidement distancés au tableau d’affichage, Doncic (23 points, 9 rebonds) et les Mavs prennent ainsi une fessée en bonne et due forme, après sept victoires consécutives, tandis que les C’s répondent de fort belle manière, après leur correction reçue mardi, à Oklahoma City.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Jayson Tatum voit triple. Voilà ce que l’on appelle une performance de MVP, le genre de prestation qui met en lumière tous les progrès du joueur des Celtics depuis un an. Maladroit (8/22 aux tirs, dont 2/8 à 3-pts…), « Jay » a effectivement été quand même en mesure d’influer positivement sur ce match, malgré son problème d’adresse. Impliqué au rebond et inspiré à la création, en plus d’être de plus en plus agressif vers le cercle au fil des minutes (11/12 aux lancers), l’ailier All-Star enregistre donc son second triple-double en carrière et, ce, dans un duel de candidats au titre de MVP. Message envoyé au reste de la ligue…

— Adresse à 3-pts canon + banc productif = cocktail gagnant pour Boston. Portés par leurs 16 réussites primées (mais seulement 7 en face) et les 43 points de leurs remplaçants (contre 34 en face), les Celtics se sont facilités la vie dans cette partie. Dès que les premières rotations sont entrées en jeu, plus rien n’a été pareil au score, car les hommes de Joe Mazzulla ont récité leurs gammes. Grant Williams, Malcolm Brogdon, Marcus Smart, Jayson Tatum, Derrick White puis Jaylen Brown… Ce sont quasiment tous les joueurs du Massachusetts qui ont régalé dans cette rencontre, preuve de la force du collectif celte.

— Luka Doncic a grandement souffert. Injouable depuis deux semaines, le Slovène a fini par redescendre sur terre, face à l’une des meilleures défenses du pays. Muet à 3-pts (0/6…), mais également maladroit à 2-pts (7/17), le maître à jouer des Mavs a beaucoup travaillé et n’a jamais pu se défaire de l’étreinte de Marcus Smart, Derrick White, Grant Williams et consorts. Parvenant à se montrer uniquement quand il provoquait le switch, pour se retrouver face à Al Horford ou Sam Hauser. Sinon, les lancers lui permettaient de soigner un minimum ses stats. Notons aussi que sa cheville gauche et sa toux l’ont pas mal embêté cette nuit.

TOPS/FLOPS

✅ Grant Williams et Malcolm Brogdon. Symboles de la nette domination du banc des Celtics face à celui des Mavericks, Williams (12 points) et Brogdon (15 points) ont tout simplement été les dynamiteurs de cette partie. À partir du moment où ils ont pénétré sur le parquet dans le premier quart-temps, après que les titulaires des C’s ont eu du mal à entrer dans leur match, la rencontre a basculé, puisqu’ils ont instigué (avec Sam Hauser) un run assassin de 22-9 pour Boston. « Assassin », car Dallas ne s’en est jamais relevé ensuite. Pire : l’agressif duo Williams/Brogdon a continué sur sa lancée, de loin, dans le deuxième quart-temps…

✅ Spencer Dinwiddie. S’il fallait retenir un élément côté Mavericks, ce serait sans doute le partenaire de Luka Doncic dans le backcourt texan. Auteur de 18 points et 5 passes (en 40 minutes), il a effectivement été le joueur le plus régulier de l’équipe, faisant tout son possible pour ramener son équipe dans la partie à partir du deuxième quart-temps. Doncic diminué, Dinwiddie a été davantage contraint de faire la décision offensivement mais, trop esseulé, il a surtout limité momentanément les dégâts car, en seconde période, Dallas a encore plus lâché prise au fil des minutes…

⛔ Dallas. Outre Luka Doncic et Spencer Dinwiddie, voire Christian Wood dans le troisième quart-temps, puis le rookie Jaden Hardy et Dwight Powell quand l’écart était fait, les autres joueurs des Mavericks ont été méconnaissables et incapables d’apporter quelque chose de positif. En défense, bien sûr, mais surtout en attaque, où le trio Doncic/Dinwiddie/Wood a cruellement manqué de soutien. Le banc texan, ainsi que Tim Hardaway Jr. et Reggie Bullock, peuvent donc se sentir coupables et responsables de cette défaite, même si ce n’est pas la seule explication au revers des Mavs…

LA SUITE

Dallas (22-17) : réception de New Orleans, dans la nuit de samedi à dimanche (02h00).

Boston (27-12) : déplacement à San Antonio, dans la nuit de samedi à dimanche (00h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.