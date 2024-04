S’il n’a, certes, jamais connu beaucoup de succès collectivement entre Milwaukee, Indiana, Denver puis Dallas, atteignant au mieux une finale de conférence en 1985 avec les Nuggets (perdue face aux Lakers, futurs champions NBA), Alex English (70 ans, ce 5 janvier) restera néanmoins l’un des meilleurs joueurs des années 1980 et l’un des meilleurs attaquants de l’histoire.

Pour ceux qui en douteraient et/ou qui l’ignoreraient, sachez par exemple que « Blade » n’est autre que le meilleur scoreur de la décennie 1980, avec pas moins de 21 018 points inscrits sur la période. Devançant des noms comme ceux de Moses Malone (19 082), Adrian Dantley (18 157) ou encore Larry Bird (17 899), grâce à une vaste panoplie offensive et une impressionnante robustesse (une seule saison sous les 78 matchs, dont six à 82 matchs !).

Un Carmelo Anthony avant l’heure

Octuple All-Star, meilleur marqueur de la ligue en 1983 (28.4 points par match) et 21e scoreur le plus prolifique de tous les temps, l’éternel sous-coté Alex English (21.5 points, 5.5 rebonds et 3.6 passes de moyenne en carrière, à 51% aux tirs et 83% aux lancers) faisait ainsi partie de cette catégorie de joueurs qui n’ont d’yeux que pour le panier. Un joueur élégant mais discret, doté de fondamentaux bien solides en attaque et surtout clinic à mi-distance, la zone où il excellait tout particulièrement.

Légende des Nuggets, qui ont retiré son maillot et dont il reste le recordman de points, passes décisives, matchs et paniers compte tenu de sa longévité, le longiligne ailier Hall of Famer n’a jamais eu une cote de popularité à la hauteur de son talent, et il n’apparaît pas dans le Top 76 des meilleurs joueurs de l’histoire. Il n’empêche que la trace qu’il a laissée dans les livres d’histoire de la NBA est réelle et, ça, personne ne pourra lui enlever.

Alex English Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1976-77 MIL 60 11 47.7 76.7 1.1 1.7 2.8 0.4 1.3 0.3 0.3 5.2 1977-78 MIL 82 19 54.2 72.7 1.8 3.1 4.8 1.6 2.2 0.5 1.7 0.7 9.6 1978-79 IND 81 33 51.1 75.2 3.1 5.0 8.1 3.4 2.6 0.9 2.4 1.0 16.0 1979-80 * All Teams 78 31 49.7 33.3 78.9 3.5 4.3 7.8 2.9 2.6 0.9 2.7 0.8 16.9 1979-80 * IND 54 28 50.4 0.0 81.4 3.1 3.9 7.0 2.6 2.4 0.8 2.3 0.6 14.9 1979-80 * DEN 24 37 48.5 66.7 76.2 4.3 5.1 9.4 3.4 3.3 1.2 3.8 1.2 21.3 1980-81 DEN 81 38 49.4 60.0 85.0 3.4 4.6 8.0 3.6 3.2 1.3 3.0 1.2 23.8 1981-82 DEN 82 37 55.1 0.0 84.0 2.6 4.2 6.8 5.3 3.2 1.1 3.2 1.5 25.4 1982-83 DEN 82 36 51.6 16.7 82.9 3.2 4.1 7.3 4.8 2.9 1.4 3.2 1.5 28.4 1983-84 DEN 82 35 52.9 14.3 82.4 2.6 3.0 5.7 5.0 3.1 1.0 2.7 1.2 26.4 1984-85 DEN 81 36 51.8 20.0 82.9 2.5 3.2 5.7 4.3 3.2 1.3 3.1 0.6 27.9 1985-86 DEN 81 37 50.4 20.0 86.2 2.4 2.6 5.0 4.0 2.9 0.9 3.1 0.4 29.8 1986-87 DEN 82 38 50.2 26.7 84.4 1.8 2.4 4.2 5.1 2.6 0.9 2.6 0.3 28.6 1987-88 DEN 80 35 49.5 0.0 82.8 2.1 2.6 4.7 4.7 2.4 0.9 2.3 0.3 25.0 1988-89 DEN 82 37 49.1 25.0 85.8 1.8 2.2 4.0 4.7 2.1 0.8 2.4 0.2 26.5 1989-90 DEN 80 28 49.1 40.0 88.0 1.5 2.1 3.6 2.8 1.6 0.6 1.2 0.3 17.9 1990-91 DAL 79 22 43.9 0.0 85.0 1.4 1.9 3.2 1.3 1.8 0.5 1.3 0.3 9.7 Total 1193 32 50.7 21.7 83.2 2.3 3.2 5.5 3.6 2.5 0.9 2.5 0.7 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.