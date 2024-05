Coup double pour Stephen Silas : coup de sang (en match) et coup de gueule (après)

C’est seulement la deuxième fois de sa carrière qu’il est exclu d’un match, mais Stephen Silas en avait déjà trop vu…

Expulsé à six secondes de la fin du premier quart-temps (!) après deux fautes techniques, le technicien texan n’a pas du tout apprécié le début de match de son équipe, amorphe et rapidement repoussée à -19 après avoir encaissé un 19-2 des Pelicans pour finir la période.

Il faut dire que Houston a donné le bâton pour se faire battre, en laissant les Pels pétarader d’entrée de jeu pour un 9-1 initial qui mènera à un premier quart à 45 points, un triste record pour les Rockets cette saison…

« Je ne sais pas vraiment ce que c’était mais c’était clairement une réaction », a expliqué Stephen Silas après son expulsion dans le Houston Chronicle. « On devait jouer mieux que ça. On aura une nouvelle opportunité demain de corriger nos fautes. Mais on ne peut pas commencer un match comme ça ! C’est inacceptable, peu importe notre âge ou quoi que ce soit. Non, ce n’est pas possible ! »

Sans Brandon Ingram ni Zion Williamson, La Nouvelle-Orléans n’a éprouvé aucune difficulté à scorer, rentrant comme dans du beurre dans la défense sans réaction des Rockets.

« En tant que leader et meneur de mon équipe, je dois m’assurer qu’on est préparé et qu’on démarre le match de la bonne manière et je ne l’ai pas fait », a regretté Kevin Porter Jr. « C’est de ma faute ! Notre énergie n’était pas la bonne dès le début. Je ne suis pas rentré avec la bonne énergie. Heureusement, la « second unit » nous a apporté de la force. John Lucas nous a redonné de l’élan après l’exclusion rapide de Coach Silas. »

Des Rockets toujours aussi peu concernés

Frustré par plusieurs coups de sifflet tatillons (quatre en l’occurrence, comme le nombre de doigts qu’il levait en direction de l’officiel Jason Goldenberg avant de se faire expulser), Stephen Silas a au moins montré qu’il protègerait ses ouailles, dans n’importe quelle situation.

« Ça montre combien il est impliqué, et sa passion intérieure », ajoute Jabari Smith Jr. « On espérait que ça allume une étincelle mais ils n’ont pas ralenti la cadence. On a commencé le match trop lentement. On le savait. On doit se préparer mieux que ça pour chaque match, peu importe qui joue ou qui est blessé. »

Le pire dans l’histoire, et on peut comprendre son exaspération, c’est que Stephen Silas avait pourtant prévenu ses joueurs avant le match ! Il faudra ralentir CJ McCollum… bientôt auteur d’un premier quart à 12 points.

« Ils ont joué physique et ils ont joué en prenant de la vitesse. Ils ont été présents au rebond, ils ont été prêts au combat. Et j’étais déçu de la manière avec laquelle on a entamé le match. On savait que CJ McCollum allait être vraiment agressif en début de match. Mais c’est leur dimension physique qui nous a fait mal. Je l’avais dit aux gars avant le match : ils ont gagné trois matchs de suite sans Zion et Ingram. Ils partagent bien le ballon et en profitent pour faire jouer d’autres gars qui jouent dur. On n’a pas été prêt pour ça. C’était décevant ! »