Retour imminent pour Jalen Suggs

Alors que le Magic a récemment perdu Bol Bol, placé en protocole sanitaire depuis mardi, et que Jonathan Isaac n’a toujours pas le feu vert pour reprendre, une bonne nouvelle pourrait alimenter les prochains jours en Floride. En effet, Jalen Suggs a repris part aux entraînements du Magic, et il poursuit en parallèle son programme de rééducation afin d’être à 100% à son retour, ce qui pourrait être le cas dès ce soir face à Memphis.

« Je me sens super bien. J’ai arboré mon plus grand sourire ces deux dernières semaines. Vous savez, ne serait-ce que le fait de pouvoir en faire plus chaque jour, de monter en puissance, de pouvoir aller à la muscu puis sur les terrains pour les entraînements, c’est l’ensemble qui est génial. J’ai l’impression d’avoir passé ma vie en rééducation, mais à chaque fois que j’en suis sorti, je gagné quelque chose de différent », a déclaré Jalen Suggs.

Après avoir enchaîné huit succès en neuf matchs, Orlando doit désormais refaire une série similaire afin de se replacer dans la course à la postseason, puisque l’équipe pointe à la 13e place à l’Est (14 victoires – 24 défaites).

« Je déteste rester sur la touche, et rater ces moments avec mes coéquipiers. Mais on est dans cette position de pouvoir à nouveau faire une série. Je suis prêt à revenir avec mes frères afin qu’on puisse attaquer ça et prendre ce qui nous revient », a ajouté Jalen Suggs, qui semblait trouver un peu de rythme avant sa dernière blessure.