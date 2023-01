La Trae Young 2 fait peau neuve

Adidas a tricoté une nouvelle Trae Young 2 pour maintenir les pieds de sa star au chaud pendant l’hiver.

Cette nouvelle version de la chaussure signature du meneur des Hawks s’affiche ainsi avec une tige tricotée en rose et noir, recouverte de bandes en daim orange, sur le haut du talon, les œillets et la base de la chaussure.

L’ensemble repose sur une semelle noire et blanche, notamment pour faire ressortir les trois bandes de la marque. Sortie prévue pour le 27 janvier sur le continent nord-américain, au prix de 140 dollars.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike LeBron XX Christmas. Plus légère, plus proche du sol, ultra-moderne et incroyablement rapide, la Lebron XX revient dans une édition aux couleurs de Noël. Livraison et retour offert.