Un mois d’absence pour Nikola Jovic à Miami

Depuis quelques semaines, Nikola Jovic était gêné par des douleurs au dos. Le rookie a finalement passé des examens et cette blessure va le bloquer à l’infirmerie pendant quatre semaines, a annoncé la franchise.

L’ailier fort reviendra donc en février même si ces derniers temps, faute de temps de jeu en NBA, il évoluait surtout en G-League avec le Sioux Falls Skyforce.

Le Serbe (5.5 points de moyenne pour sa première année dans la ligue) s’était montré à son avantage mi-novembre, en profitant des nombreuses absences pour être titulaire. Avant de ne plus jouer ou presque depuis six semaines. Son dernier bon match remonte à un duel face à Minnesota, où il avait compilé 9 points et 3 rebonds en 19 minutes.