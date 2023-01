Marcus Smart, un retour remarqué en Oklahoma…

De passage à Oklahoma City pour y affronter le Thunder, plusieurs membres des Celtics ont pu renouer avec leur passé universitaire, voire plus pour Blake Griffin, l’intérieur vétéran qui est natif de l’Etat.

Si ce dernier a pu retrouver de la famille, à défaut d’avoir pu apporter sur le terrain, Joe Mazzulla et Marcus Smart ont eux pris la voiture pour une heure vers Stillwater, où évoluent les Cowboys d’Oklahoma State, ancienne « alma mater » de l’actuel meilleur défenseur de la Ligue et hôte de West Virginia, la fac du nouveau coach des C’s.

Honoré d’une apparition sur le jumbotron de la salle, Marcus Smart a également joué un rôle inattendu dans la tournure du match qu’il suivait tranquillement depuis le bord de terrain.

Évidemment repéré par les joueurs, le meneur a été pris pour cible par Erik Stevenson, l’arrière senior de West Virginia, qui est venu lui souffler quelques mots doux durant le retour des Mountaineers en deuxième mi-temps.

« Il a rentré son troisième 3-points et il me parlait pendant qu’il remontait le terrain, en me disant que c’était fini pour OSU. Il a attrapé ses bijoux de famille en face de l’arbitre et j’ai dit : ‘Mec, tu ne peux pas faire ça !' »

Après un tir à 3-points réussi, Erik Stevenson s’est laissé rattraper par ses émotions, avec une faute technique, et un tournant du match dans la défaite finale de West Virginia (67-60), selon son coach, Bob Huggins, qui a carrément dit qu’Erik Stevenson leur « avait coûté le match en faisant encore le con ».

« Huggins n’a pas du tout apprécié », se marrait Marcus Smart après coup. « C’était hilarant parce qu’on aurait dit qu’il se croyait en NBA, avec sa façon de parler. Il a eu un coup de chaud et il est venu me voir pour me dire qu’il essayait lui aussi d’arriver à l’étage supérieur avec moi. J’ai répliqué qu’il fallait d’abord gagner ce match. »

Bien content de pouvoir moquer gentiment Joe Mazzulla après la victoire, Marcus Smart n’a cependant pas semblé en tirer les enseignements, se faisant lui aussi expulser dans la démonstration du Thunder face à Boston.

Trois fautes techniques pour son retour en Oklahoma ! On ne se refait pas…

La faute technique « provoquée » par Marcus Smart

L’expulsion de Marcus Smart face au Thunder