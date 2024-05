Marvin Bagley III absent au moins six semaines

Les soucis de santé n’épargnent pas Marvin Bagley III, et c’est le cas depuis le début de sa carrière. Yahoo! Sports rapporte aujourd’hui que l’intérieur des Pistons devrait se faire opérer pour deux fractures des doigts au niveau de la main droite, sa main faible.

En conséquence, l’ailier-fort, qui s’est blessé face aux Blazers en début de semaine, devrait manquer entre six et huit semaines de compétition. Dans le scénario pessimiste, il ne reviendrait ainsi que début mars, pour une quinzaine de matchs restants à jouer.

Le 2e choix de la Draft 2018 avait déjà manqué les 13 premières rencontres de l’année en raison d’une blessure au genou. Il avait démarré sa saison en tant que titulaire, en reprenant d’abord le rythme statistique qui était le sien à Sacramento avec 14 points et 7 rebonds de moyenne.

Dwane Casey avait fini par changer son fusil d’épaule en introduisant le rookie Jalen Duren dans son cinq, aux côtés d’Isaiah Stewart. En conséquence, la production de l’ancien joueur des Kings était repartie à la baisse. Avec un peu moins de 11 points et 6 rebonds, il signait jusqu’ici ses plus basses moyennes en carrière. Avant sa blessure, le gaucher avait tout de même sorti l’un de ses meilleurs matchs avec 18 points et 10 rebonds sur le parquet des Wolves.

En l’absence de Bagley, qui a prolongé son bail dans le Michigan pour trois ans et 37.5 millions de dollars cet été, un autre choix élevé de Draft (6e en 2013), Nerlens Noel, pourrait être mobilisé.

« On va devoir échelonner (entre Isaiah Stewart et Jalen Duren), mais cela met Nerlens en jeu aussi. Il doit être prêt, qu’il y ait des problèmes de fautes ou autres, il doit être prêt à intervenir et à aider. On devra échelonner ces deux-là et trouver la combinaison entre nos deux intérieurs dans les deux cinq », a annoncé Dwane Casey.

Marvin Bagley III Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 SAC 62 25 50.4 31.3 69.1 2.6 5.0 7.6 1.0 1.9 0.5 1.6 1.0 14.9 2019-20 SAC 13 26 46.7 18.2 80.6 2.2 5.2 7.5 0.8 3.3 0.5 1.4 0.9 14.2 2020-21 SAC 43 26 50.4 34.3 57.5 2.5 4.9 7.4 1.0 2.3 0.5 1.4 0.5 14.1 2021-22 * All Teams 48 24 50.4 23.7 66.3 2.2 4.9 7.0 0.8 1.9 0.5 0.8 0.4 11.3 2021-22 * SAC 30 22 46.3 24.2 74.5 2.2 4.9 7.2 0.6 1.7 0.3 0.7 0.4 9.3 2021-22 * DET 18 27 55.5 22.9 59.3 2.1 4.7 6.8 1.1 2.4 0.7 1.0 0.4 14.6 2022-23 DET 42 24 52.9 28.8 75.0 2.2 4.2 6.4 0.9 1.9 0.5 1.1 0.7 12.0 2023-24 * All Teams 50 21 58.6 39.1 76.2 2.6 3.6 6.2 1.1 1.6 0.4 1.2 0.7 11.7 2023-24 * DET 26 18 59.1 16.7 82.0 1.8 2.8 4.5 1.0 1.5 0.2 1.1 0.5 10.2 2023-24 * WAS 24 24 58.1 47.1 70.8 3.5 4.6 8.1 1.2 1.7 0.6 1.3 0.8 13.3 Total 258 24 51.8 29.6 69.2 2.4 4.6 7.0 0.9 2.0 0.5 1.2 0.7 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.