Encore une défaite frustrante pour le Jazz

Kevin Huerter, Tyler Herro, De’Aaron Fox. Tels sont les noms des bourreaux du Jazz ces trois derniers matches. La franchise de Salt Lake City reste sur cinq défaites de suite mais les trois dernières sont incontestablement les plus frustrantes.

Après un revers d’un point contre les Kings, avant un autre de trois face au Heat, les hommes de Will Hardy ont à nouveau cédé contre Sacramento, de deux points seulement…

« Comme on peut le constater, la marge entre gagner et perdre est très, très fine dans cette ligue », affirme le coach du Jazz pour le site officiel de la franchise. « Ça fait mal pour l’instant, et ça doit faire mal car perdre, c’est chiant. Si ça ne dérange pas de perdre, alors on n’a rien à faire ici. Donc je m’attends à voir des joueurs et un staff blessés. »

Le scénario du match rend cette défaite encore plus cruelle puisque le Jazz a longtemps été mené en dernier quart-temps, de sept points notamment, mais a su revenir pour s’offrir une chance de l’emporter.

« Je reste impressionné par la détermination de notre équipe et sa capacité à se battre tous les soirs », poursuit Will Hardy. « Notre équipe a montré notre façon de jouer, elle a continué de se battre, peu importe comment le match se déroulait. J’estime qu’on méritait la victoire. »

Ils ont eu la victoire entre les mains, pendant quelques instants. Après un ultime panier de De’Aaron Fox, auteur de 22 points en dernier quart-temps, Lauri Markkanen et ses coéquipiers ont encore une petite chance, avec 0.4 seconde à jouer.

Lauri Markkanen déçu par sa défense sur la dernière possession

Jarred Vanderbilt trouve le Finlandais avec une longue passe, ce dernier lance une prière, sur une jambe, qui tombe dedans ! Sauf qu’après avoir revu les images, les arbitres annulent le panier. Le chronomètre était écoulé quand l’ancien de Chicago a shooté…

« J’ai vu des images qui expliquaient qu’il aurait dû rester 0.6 seconde, mais comme l’erreur est humaine, c’est impossible de savoir exactement quand stopper l’horloge », raconte celui qui a failli être le héros de la soirée pour le Deseret News. « C’est facile de dire qu’il aurait fallu ajouter 0.2 seconde, mais sur le moment, quelqu’un a appuyé sur le bouton et c’est impossible de le faire au bon moment. »

Lauri Markkanen n’oublie pas non plus sa responsabilité en défense, face à De’Aaron Fox, quelques instants auparavant. « Je suis déçu de moi-même. Il mettait des shoots compliqués et j’ai mis un peu trop de pression sur lui, donc il a obtenu un layup. »