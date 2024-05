G-League | Une grosse perf’ et un dunk exceptionnel pour Scoot Henderson

Le duel à distance entre Victor Wembanyama et Scoot Henderson, promis aux deux premières places de la prochaine Draft, continue d’être scruté même si l’issue n’est plus vraiment aussi incertaine qu’en début de saison.

Comme la première opposition, la rencontre entre la Team G-League Ignite et le Birmingham Squadron (affiliée aux Pelicans) aura une fois de plus aura été le théâtre d’un match disputé. Et comme lors du premier match entre les deux équipes, Scoot Henderson a brillé, alignant 26 points avec une grande efficacité (10/13 au tir), 6 rebonds et 8 passes décisives.

Le meneur, qui se dirige vers la deuxième place de la prochaine Draft derrière « Wemby », s’est surtout distingué sur l’une de ses premières prises de balle, d’un drive foudroyant conclu par un dunk dévastateur sur le pauvre Feron Hurt.

Scoot Henderson s’est ensuite illustré par sa qualité de passe et sa vitesse d’exécution, sur jeu de transition notamment et son adresse près du cercle. Il s’est par ailleurs offert un autre tomar après avoir semé son défenseur direct, avant de conclure son match par un tir à 3-points sur sa seule tentative du match.

À +9 à une minute de la fin, la Team Ignite s’est malgré tout fait une petite frayeur dans les dernières secondes puisque Zylan Cheatham a eu l’occasion d’égaliser sur son dernier tir, sans succès (119-116).

Prochain match pour Scoot Henderson et son équipe face aux Santa Cruz Warriors dès demain. La rencontre aura lieu dans le Nevada, là où l’Ignite a posé ses valises, dans une ville qui porte bien son nom : Henderson…