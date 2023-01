Une LeBron 20 en daim

Nike peut être fier de son coup : la LeBron 20 a été l’un des succès de cette fin d’année 2022. La marque à la virgule s’est déjà démarquée en proposant une version en cuir rose pour changer de la tige en mesh tricoté.

Cette fois, c’est une tige en daim qui s’apprête à investir le marché. Celle-ci est habillée d’un vert « olive » avec des logos « Swoosh » en marron et gris.

La semelle extérieure apparaît en beige sur une semelle extérieure en vert pâle. L’ensemble est encore une réussite, reste désormais à guetter une date de sortie, sans doute d’ici les prochaines semaines.

(Via NiceKicks)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike LeBron XX Christmas. Plus légère, plus proche du sol, ultra-moderne et incroyablement rapide, la Lebron XX revient dans une édition aux couleurs de Noël. Livraison et retour offert.