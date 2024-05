Coaches du mois : une première pour Jacque Vaughn et Willie Green

Les Nets ont terminé le mois de décembre sur onze victoires de rang, et Jacque Vaughn est très logiquement élu Coach Of The Month. Sur l’ensemble du mois de décembre, Kevin Durant et ses coéquipiers on remporté 12 rencontres sur 13, et Jacque Vaughn a rapidement fait oublier Steve Nash, mais aussi le début de saison raté de sa formation.

Récompensé pour la première fois de sa carrière, Jacque Vaughn a guidé son effectif au meilleur bilan mensuel de l’histoire des Nets, et ses joueurs ont terminé à la première place aux points par match (119.7 pts/m), aux pourcentages aux tirs et à 3-points (54% et 42.2%), mais aussi à l’efficacité offensive (120.5 pts sur 100 possessions).

A l’Ouest, la NBA a choisi de récompenser le beau bilan des Pelicans, installés sur le podium de la conférence Ouest. A la tête de l’équipe depuis un an, Willie Green a permis à ses joueurs de remporter 10 matches sur 14, et il n’est que le 4e entraîneur de l’histoire de la franchise à rafler cette récompense. Avant lui, seuls Monty Williams (2011), Byron Scott (2008), et le regretté Paul Silas (2003) avaient été élus.