Rick Carlisle : « TJ McConnell est un joueur qu’on ne voit qu’une fois par décennie »

Les Pacers étaient menés cette nuit 19-8 par les Raptors lorsqu’ils ont procédé à leur premier changement, en remplaçant le rookie Andrew Nembhard, auteur de deux fautes, par TJ McConnell.

Ce sera le tournant du match, car le banc des Pacers emmené par Bennedict Mathurin (21 points) et ce même TJ McConnell (15 points) va complètement surclasser celui des Raptors : 54 points à 7. Les cinq remplaçants des Pacers ont joué au moins 15 minutes et plus, pour un cumul de 37 tirs tentés. Une « second unit » plus que solide qui a permis à Indiana de s’imposer face à Toronto 122-114 et de signer une quatrième victoire consécutive.

« Je pense que c’est juste un style de jeu » a déclaré TJ McConnell après le match. « Nous avons des gars dans cette équipe qui veulent être sur le parquet et courir, qui veulent faire l’extra passe, aller au panier et faire le bon choix. Quand vous avez des gars qui veulent tous faire la même chose, cela rend les choses tellement faciles quand nous devons insérer quelqu’un d’autre dans le cinq de départ. C’est vraiment simple avec des gars comme ça ».

Un nouveau rôle accepté

Cette nuit, TJ McConnell a signé seulement son cinquième match à plus de 10 points cette saison. S’il n’a plus été titulaire régulier depuis sa deuxième année en NBA, à Philadelphie en 2016/17, sortir du banc n’est en revanche pas une nouvelle expérience pour lui.

Sauf qu’il a vu ses minutes diminuer avec deux jeunes meneurs de jeu prometteurs devant lui. Tyrese Haliburton joue à un niveau All-Star, alors qu’Andrew Nembhard ne cesse de surprendre, match après match. Résultat : TJ McConnell affiche les moyennes les plus basses de sa carrière pour le temps de jeu (17 minutes par match) et les points (5.4 par match).

Néanmoins, il reste satisfait de son impact sur le jeu avec des moyennes de 4.3 passes décisives, 1 interception et 2.3 rebonds par match. Un nouveau rôle validé par son coach.

« TJ McConnell est un joueur qu’on ne voit qu’une fois par décennie » estime Rick Carlisle. « Vous ne trouvez pas de gars comme ça qui ont juste cette énergie débordante, cet esprit indomptable et qui peuvent faire lever toute la salle en provoquant une perte de balle. Il le fait tous les soirs. Cela a donc été un ajustement pour lui. Dans sa carrière, il a toujours joué plus de 20 minutes en moyenne. Il joue derrière Tyrese, qui fait des choses incroyables, et ses minutes sont donc un peu réduites, mais il en tire le maximum. Ce soir, il a été le leader de ce groupe ».