Un nouveau coloris noir et rouge pour la Jordan 6 Rings

Modèle hybride inspiré des différentes Air Jordan avec lesquelles Michael Jordan a remporté ses six titres NBA, la Air Jordan 6 Rings a bien reçu sa deuxième dose de coloris Chicago.

Sur cette nouvelle version, la tige est toujours en noir agrémentée de finitions rouges. On distingue notamment une bande de cuir verni noir à sa base en référence à la Air Jordan 11. La semelle ressort en revanche en blanc au niveau intermédiaire et bleu translucide sur l’extérieur.

La date de sortie de cette Air Jordan 6 Rings n’a pas encore été communiquée.

(Via SneakerNews)

—

