La Nike Zoom GT Cut 2 assure le tempo

Première chaussure de la série « Nike GT » a avoir eu droit à un deuxième modèle, la Nike Zoom GT Cut 2 reste sur un bon rythme en terme de sorties. De nouveaux coloris vont venir compléter la collection en 2023, dont celui-ci, à dominante grise et verte.

La tige alterne en effet entre gris et vert tandis que le vert apparaît plus clairement sur un « Swoosh » de l’empeigne et le talon. L’autre virgule ressort en rouge, les œillets en jaune. L’ensemble repose sur une semelle extérieure bleu translucide, vert et marron.

Plus d’infos à venir quant à la date de sortie officielle de ce coloris de la Nike Zoom GT Cut 2.

