Programme du soir | Les Knicks accueillent les Suns dès 21h00

Et le reste de la nuit est chargé, avec ce nouveau duel entre les Sixers et les Pelicans (01h00, beIN Sports 1) alors que Rudy Gobert et les Wolves doivent rebondir à domicile… face aux Nuggets (02h00, beIN Sports Max 4).

La nuit se termine à Los Angeles, où les Clippers reçoivent le Heat à partir de 04h30 (beIN Sports Max 4)

Programme complet

21h00 | New York – Phoenix

01h00 | Charlotte – LA Lakers

01h00 | Cleveland – Chicago

01h00 | Indiana – Toronto

01h00 | Philadelphie – New Orleans (beIN Sports 1)

01h30 | Brooklyn – San Antonio

02h00 | Houston – Dallas

02h00 | Minnesota – Denver (beIN Sports Max 4)

04h00 | Golden State – Atlanta

04h00 | Portland – Detroit

04h30 | LA Clippers – Miami (beIN Sports Max 4)