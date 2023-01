Programme TV | Les 18 matches de la semaine sur BeIN Sports

Pour cette première semaine de l’année 2023, BeIN Sports continue d’offrir à ses abonnés un programme très riche en basket, avec 18 rencontres au programme : 16 en NBA et 2 en NCAA.

À suivre, notamment, les retrouvailles entre Nikola Jokic et Rudy Gobert, le nouveau duel de poids lourds entre Joel Embiid et Zion Williamson, le choc entre Luka Doncic et les Celtics de Jayson Tatum, ainsi que le retour de Lauri Markkanen à Chicago…

Comme toujours, les horaires indiqués sont ceux de la nuit. C’est-à-dire qu’un match prévu le lundi à 2h00 se déroulera dans la nuit de lundi à mardi. Par ailleurs, tous les matches de la nuit seront rediffusés le lendemain, à 9h00 et 11h00 sur BeIN Sports 1, juste avant l’émission NBA Extra.

Toutes les rencontres sur les canaux additionnels de BeIN Sports sont à suivre en VO.

LUNDI 2 JANVIER

Philadelphie — New Orleans, à 01h00 (BeIN Sports 1)

Minnesota — Denver, à 02h00 (BeIN Sports Max 4)

L.A. Clippers — Miami, à 04h30 (BeIN Sports Max 4)

MARDI 3 JANVIER

Milwaukee — Washington, à 02h00 (BeIN Sports 1)

Utah — Sacramento, à 03h00 (BeIN Sports Max 4)

Texas Tech — Kansas, à 03h00 (BeIN Sports Max 9)

MERCREDI 4 JANVIER

Philadelphie — Indiana, à 01h00 (BeIN Sports Max 4)

Toronto — Milwaukee, à 01h30 (BeIN Sports 1)

Golden State — Detroit, à 04h00 (BeIN Sports Max 4)

JEUDI 5 JANVIER

Dallas — Boston, à 01h30 (BeIN Sports 1)

Houston — Utah, à 02h00 (BeIN Sports Max 4)

VENDREDI 6 JANVIER

Denver — Cleveland, à 03h00 (BeIN Sports Max 4)

Phoenix — Miami, à 04h00 (BeIN Sports 1)

SAMEDI 7 JANVIER

San Antonio — Boston, à 00h00 (BeIN Sports 1)

Chicago — Utah, à 02h00 (BeIN Sports Max 4)

Auburn — Arkansas, à 02h30 (BeIN Sports Max 5)

DIMANCHE 8 JANVIER

Toronto — Portland, à 21h30 (BeIN Sports Max 4)

L.A. Clippers — Atlanta, à 03h00 (BeIN Sports Max 4)