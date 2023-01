La Jordan Delta 3 Mid revient en « Black Olive »

Parmi les modèles qui viendront alimenter le calendrier de sorties chez Jordan Brand pour début 2023, il y aura la Jordan Delta 3, de retour à point avec ce modèle Mid habillé d’un coloris « black olive ».

La tige est assortie de deux teintes de noir avec des finitions en rouge comme sur le « Jumpman » sur la languette et le talon. La semelle, dotée de la dernière mousse Formula 23, est entièrement noire.

La sortie de cette Jordan Delta 3 Mid « Black Olive » n’a pas encore été annoncée.

(Via SneakerNews)

