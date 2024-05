Pour Duncan Robinson, un record de franchise qu’il n’aurait jamais pu imaginer

Depuis le match de vendredi soir, chaque panier à 3-points de Duncan Robinson lui permet de sceller un nouveau record de franchise, au classement du nombre de paniers extérieurs réussis. Déjà détenteur du nombre de 3-points inscrits sur une saison (270), l’ailier a inscrit une nouvelle ligne dans les livres d’histoires du Heat.

Vendredi soir, c’est Tim Hardaway qui a donc abandonné son record de 806 paniers à 3-points inscrits avec le Heat.

« Ce n’est pas rien. C’est assez remarquable ce qu’il a été capable de faire et tout ce qu’il a dû surmonter via différents chemins pour en arriver là. Je suis heureux pour lui. Et je sais que Timmy était heureux pour lui. J’aurais juste aimé que cela mène à une victoire », a déclaré Erik Spoelstra après la rencontre.

L’homme qui shoote plus vite que son ombre

Duncan Robinson a en effet connu un parcours atypique puisqu’il est d’abord passé par la troisième division universitaire avant de se frayer un chemin jusqu’en NBA, principalement pour sa qualité de tir. À cette époque, il aurait été impossible pour lui d’imaginer qu’il puisse atteindre un tel record en cinq saisons disputées en NBA.

« Pas du tout », a-t-il reconnu. « J’aurais sûrement pensé que vous aviez peut-être pris quelque chose. Jamais je n’aurais pu imaginer ça. Ça aide clairement à mettre tout ça en perspective, donc je suis reconnaissant ».

Le meneur avait eu besoin de 367 matchs de saison régulière pour y parvenir. De son côté, Duncan Robinson n’en a disputé que 265 ! Le signe aussi de la nouvelle tendance empruntée par la NBA sur cette dernière décennie. Et donc que son record pourrait rapidement être battu. L’intéressé, qui a perdu sa place de titulaire en Floride et qui joue de façon désormais beaucoup plus fluctuante, pense notamment à Tyler Herro, qui file également à grande vitesse, avec déjà près de 500 paniers à 3-points réussis en moins de quatre saisons…

« Tyler (Herro) est sur mes talons. Je lui ai juste dit que je l’ai pour l’instant, mais qu’il sera bientôt à lui. Je vais en profiter tant que ça dure », a glissé Duncan Robinson.

Tyler Herro pour le challenger

Héros du dernier match face à Utah, Tyler Herro a également eu un petit mot pour l’exploit de son coéquipier.

« Il a toujours été l’un des meilleurs shooteurs que j’ai vus, voire le meilleur, en dehors de moi-même », a-t-il glissé en souriant. « Il y a eu de grands joueurs et de grands shooteurs qui sont passés par cette franchise et qui ont joué ici pendant un certain temps. Donc pour lui, de le faire en si peu de temps, ce sera son record pour un moment, je suppose, jusqu’à ce que j’arrive ».

Tyler Herro a lui aussi mis en avant le parcours singulier de Duncan Robinson, rendant son record d’autant plus savoureux. Pour l’heure, le shooteur floridien va s’atteler à mettre la barre le plus haut possible.

« J’espère que je pourrai prendre un peu de temps plus tard pour y réfléchir. Je n’ai pas vraiment pris trop de temps dans ce processus. Mais oui, je suis fier de mon parcours. Beaucoup de gens m’ont aidé en cours de route. Beaucoup de gens dans cette organisation, beaucoup de coéquipiers, beaucoup de proches. Il n’y a pas que moi, alors je le fête avec eux, c’est sûr ».

Duncan Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIA 15 11 39.1 28.6 66.7 0.1 1.1 1.3 0.3 0.7 0.3 0.3 0.0 3.3 2019-20 MIA 73 30 47.0 44.6 93.1 0.1 3.0 3.2 1.4 2.6 0.5 1.0 0.3 13.5 2020-21 MIA 72 31 43.9 40.8 82.7 0.1 3.4 3.5 1.8 2.5 0.6 1.1 0.3 13.1 2021-22 MIA 79 26 39.9 37.2 83.6 0.3 2.3 2.6 1.6 2.5 0.5 0.8 0.2 10.9 2022-23 MIA 42 17 37.1 32.8 90.6 0.2 1.5 1.6 1.1 1.8 0.3 0.7 0.0 6.4 2023-24 MIA 68 28 45.0 39.5 88.9 0.2 2.3 2.5 2.8 2.4 0.7 1.4 0.2 12.9 Total 349 26 43.3 39.8 87.2 0.2 2.5 2.7 1.7 2.4 0.5 1.0 0.2 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.