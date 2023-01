À Charlotte, Mark Williams a saisi sa chance

Depuis le début de la saison, la rotation de Steve Clifford pour le poste de pivot chez les Hornets est simple : Mason Plumlee est titulaire, et Nick Richards est sa doublure. Comme les deux cumulent en moyenne plus de 46 minutes, ils ne laissent que des miettes au troisième pivot du club, le rookie Mark Williams. Choisi en 15e position de la dernière Draft, ce dernier n’a joué que 12 minutes au cours des 33 premiers matchs de la saison.

Mais depuis quelques jours, la donne a changé. Nick Richards, à cause d’une alerte au pied, a manqué trois matchs de suite, et l’ancien Dukie en a profité pour enchaîner avec trois bonnes sorties à 16, 18 puis 21 minutes.

Son joli double-double à 17 points et 13 rebonds lors de ce troisième match, une victoire contre le Thunder, a laissé entrevoir tout le potentiel du longiligne pivot, choisi au premier tour pour son profil alléchant de tour de contrôle dans la peinture, et de partenaire idéal de « pick-and-roll » pour un meneur créateur comme LaMelo Ball.

« Je voulais simplement tirer le maximum de cette opportunité, en jouant sur mes points forts. Je reste toujours prêt, car on ne sait jamais ce que chaque match réserve » déclarait-il alors, après sa belle performance contre le Thunder. « Un match comme celui-ci est bon pour la confiance, c’est certain. Donc je vais construire là-dessus. Je ne vais pas y penser trop longtemps, car c’est comme ça qu’on peut rater son match suivant. Simplement revenir la prochaine fois sur le terrain avec la même intensité. »

Un dilemme se pose désormais dans la peinture de Charlotte

Loin d’être un simple feu de paille, cette entrée de Mark Williams dans la rotation de Steve Clifford semble définitive. Et devrait soulever une question, dans l’esprit du technicien des Hornets : qui choisir, maintenant ?

Si on en croit la vérité du terrain, lors du match des Hornets contre les Nets la nuit dernière, cela semble bien être Mark Williams, qui a joué 15 minutes (pour 8 points et 7 rebonds) en relais de Mason Plumlee, alors que Nick Richards, pourtant de retour de sa courte blessure, n’a eu droit qu’à 3 minutes.

Sur le sujet, Steve Clifford préfère plutôt botter en touche pour l’heure, rappelant assez justement que les mobilisations peuvent être périodiques, dans une jeune équipe dans l’incertitude comme les Hornets, surtout quand deux bons jeunes évoluent sur le même poste.

« À mes yeux, ils sont des joueurs en développement. Et quand votre effectif est composé de nombreux jeunes joueurs, vous jetez un oeil à tout le monde. […] Et ce n’est pas facile. Nick est dans notre rotation depuis le début, et j’apprécie ce qu’il apporte. Mais je me dois aussi de tester Mark » affirmait-il ainsi. « Et quand on regarde les pivots titulaires dans la ligue, on remarque qu’il y a des éléments qui ressortent. Par exemple, si tu joues le ‘pick-and-roll’ avec un joueur comme Melo [LaMelo Ball], et que tu peux défendre le ‘pick-and-roll’ de l’autre côté du terrain, alors tu peux être un très bon titulaire. [Mark] a tous ces éléments pour être efficace […] Et si Melo, Gordon [Hayward] et Terry [Rozier] jouent avec un bon partenaire de ‘pick-and-roll’, cela résulte sur un bon tir pour nous. »