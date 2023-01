Goran Dragic défend Nikola Vucevic en le comparant à Chris Bosh

Cible des fans de Chicago, qui lui reprochent un apport insuffisant depuis son arrivée dans l’Illinois, Nikola Vucevic est-il victime de critiques injustes ? C’est ce que pense Goran Dragic, qui estime que son coéquipier chez les Bulls est dans la même situation que son ancien camarade de Miami, Chris Bosh.

« Les gens ne comprennent pas » explique notamment le meneur slovène au Chicago Sun-Times. « Ils ne comprennent pas. Ils ne voient que les stats, et ce n’est pas juste. Je connais CB (Chris Bosh) et CB en parlait souvent. Quand il était à Toronto, il marquait 22 à 24 points par match. Il avait beaucoup le ballon. Et puis à Miami, il avait des saisons où il tournait à seulement 16 points de moyenne, et tout le monde, y compris la presse, le critiquait. Les fans aussi. Mais il faisait tellement de petites choses pour l’équipe, afin que James et Dwyane Wade brillent. Des choses qu’on ne voit pas dans les stats, des choses que les gens ne comprennent pas. »

Première option à Orlando, Nikola Vucevic se retrouve ainsi derrière DeMar DeRozan et Zach LaVine à Chicago.

« C’est pour ça que lorsque je parle de sacrifice… C’est facile de parler de sacrifice pour les autres. Mais si ce n’est pas toi, alors qui doit se sacrifier ? Quand c’est l’heure de te sacrifier, tout le monde peut voir qui tu es. »

Pour Goran Dragic, il est ainsi injuste d’attendre de Nikola Vucevic d’être aussi productif à Chicago qu’à Orlando, sachant qu’il a beaucoup moins d’opportunités, et que son rythme dans le jeu est donc très différent.

« Quand vous devez faire ce que Chris et Vooch font, il n’est pas possible d’être à la hauteur des attentes précédentes. Il n’y a qu’un seul ballon, et trois gars qui peuvent marquer. Chaque gars peut marquer de différentes façons, sur des postes différents. Au bout du compte, il ne devrait s’agir que de gagner. Miami a réussi cela. Le sacrifice d’un gars comme CB, c’est peut-être la plus grande clé dans la quête des titres (2012 et 2013). »