Jarrett Allen est fier de se faire postérizer

Sans défenseur, et même tentative de contre, pas de « poster dunk ». Plus la défense est agressive, plus un dunk est valorisé. C’est pour cette raison que Jarrett Allen se fiche de se retrouver dans les Top 10 et les highlights dans le rôle du « postérizé ».

« C’est mon boulot… et il consiste à protéger le cercle par tous les moyens. Il y a du positif et du négatif » raconte-t-il à Cleveland.com. « On se retrouve dans les highlights pour les deux raisons, et je m’y retrouve de chaque côté du terrain. Mais au final, je suis fier de ce travail. C’est ce qui aide mon équipe à gagner. C’est ce que je fais. C’est un état d’esprit. Je vais continuer à monter au contre, et arrivera ce qui arrivera. »

Même s’il n’est pas le plu grand contreur, le pivot de Cleveland intimide forcément par son envergure et ses qualités « athlétiques. Il est au coeur de l’une des meilleures défenses du pays, et son coach apprécie sa mentalité.

« Je trouve qu’il voit les choses comme il faut. C’est un dunk, et c’est tout. Qui s’en préoccupe ? » demande JB Bickerstaff. « Il va continuer de les défier, et c’est ce qu’il faut faire. On en fait tout un plat alors que ce ne sont que deux points. C’est comme un lay-up ou un tir. Jarrett en a conscience. Il sait combien de tirs il a déviés ou fait changer de trajectoire, et combien il s’en est pris. Il a conscience de ses responsabilités dans l’équipe, et il a l’intention de le faire chaque soir. »

Pour Jarrett Allen, ces « poster dunks » qui tournent en boucle n’éclipsent pas son boulot : « On voit ces dunks partout… Je valorise davantage ce que je fais pour l’équipe, que les conséquences qui en résultent. »

Jarrett Allen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BRK 72 20 58.9 33.3 77.6 2.0 3.4 5.4 0.7 2.0 0.4 1.1 1.2 8.2 2018-19 BRK 80 26 59.0 13.3 70.9 2.4 6.0 8.4 1.4 2.3 0.5 1.3 1.5 10.9 2019-20 BRK 70 27 64.9 0.0 63.3 3.1 6.5 9.6 1.6 2.3 0.6 1.1 1.3 11.1 2020-21 * All Teams 63 30 61.8 31.6 70.3 3.1 6.9 10.0 1.7 1.5 0.5 1.6 1.4 12.8 2020-21 * CLE 51 30 60.9 31.6 69.0 3.1 6.8 9.9 1.7 1.5 0.5 1.5 1.4 13.2 2020-21 * BRK 12 27 67.7 0.0 75.4 3.2 7.3 10.4 1.7 1.8 0.6 1.8 1.6 11.2 2021-22 CLE 56 32 67.7 10.0 70.8 3.4 7.3 10.8 1.6 1.7 0.8 1.7 1.3 16.1 2022-23 CLE 68 33 64.4 10.0 73.3 3.3 6.5 9.8 1.7 2.3 0.8 1.4 1.2 14.3 2023-24 CLE 77 32 63.4 0.0 74.2 3.2 7.4 10.5 2.7 1.9 0.7 1.6 1.1 16.5 Total 486 28 63.0 17.1 71.1 2.9 6.3 9.1 1.6 2.0 0.6 1.4 1.3 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.