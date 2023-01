Les Nets unis par les épreuves

Ce qui ne tue pas rend plus fort. Etant donné le nombre de fois où ces Nets ont failli exploser en 2022, ils devraient selon l’adage être extrêmement solides. Ils finissent en tout cas l’année 2022 avec la meilleure dynamique en NBA…

Pourtant, entre la réintégration à temps partiel de Kyrie Irving suite à son refus de se faire vacciner, le départ de James Harden, l’élimination sèche face aux Celtics en playoffs, la non-prolongation de Kyrie Irving, la demande de transfert de Kevin Durant et le divorce avec Steve Nash, l’année a encore été extrêmement agitée à Brooklyn.

« C’est l’une de ces années où, en regardant en arrière, on peut voir les moments importants pour le club » explique Kevin Durant après la 11e victoire consécutive des Nets. « Nous avons connu différents moments qui nous ont rapprochés en tant que groupe. En cette fin d’année, on commence à voir comment on peut évoluer ensemble, et être performant. Comme on l’envisageait ces dernières saisons, en étant une équipe solide qui joue dur chaque soir. On a vécu beaucoup de choses en cette année civile, mais on attend de grandes choses en 2023. »

Pour Ben Simmons, 2022 fut également éprouvante, tant sur le plan collectif qu’individuel d’ailleurs.

Enfin de l’équilibre ?

« Beaucoup de hauts et de bas » confirme-t-il. « Je ne sais pas comment le résumer. Sur le plan du basket, ça a été super. On a commencé l’année avec beaucoup d’attentes, du bruit extérieur, beaucoup de choses qui arrivaient mais on a trouvé de l’équilibre cette saison par rapport à tout ce qui a pu se dérouler durant cette année chargée. »

Pour Kevin Durant, qui voulait quitter le club durant l’été, le moment le plus important semble avoir été le départ de Steve Nash, et la nomination de Jacque Vaughn au poste de « head coach ».

« Quand nous sommes revenus pour débuter la saison, il y avait tout le bruit issu de l’été, mais pouvoir regrouper tout le monde pour débuter l’année, c’était cool. Puis Jacque est devenu le coach et on a commencé à aller de l’avant. Évidemment, c’était un moment pivot pour nous. Parce qu’il y avait des choses pas optimales. »

Même son de cloche chez Kyrie Irving.

« Il vous met à l’aise », explique le meneur. « Quand vous entrez dans le vestiaire, rien n’est forcé, il n’est ni trop haut ni trop bas. Il s’en tient simplement à un standard élevé, et il est l’exemple de ce à quoi un leader doit ressembler. En tant que « head coach », en tant que leader, j’ai pu apprendre des choses de lui. Il s’agit simplement d’être capable d’entretenir des relations avec tout le monde, et de tirer le meilleur de chacun. Et ça a été une leçon pour moi. J’ai le sentiment que cette année, j’ai appris à tirer le meilleur de chacun, au lieu d’essayer de tout faire tout seul ou de sur-penser le jeu. Nous avons de bons éléments dans ce vestiaire, un bon staff d’entraîneurs. Cela devrait donc élever le niveau de jeu, et le rendre plus simple ».