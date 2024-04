Jamal Murray terrasse le Heat en moins d’une minute

Tandis que les Pelicans dominaient les Sixers, les Nuggets ont eu toutes les peines à se débarrasser du Heat puisque les coéquipiers de Nikola Jokic ont attendu la toute fin de match pour faire la différence. Aux côtés d’un Nikola Jokic en triple-double et d’un Kentavious Caldwell-Pope à 100% aux tirs, c’est Jamal Murray qui arrache la victoire en inscrivant la moitié de ses points dans les deux dernières minutes (124-119).

Après un premier quart-temps affreux, le Heat avait pris les commandes au début de la deuxième mi-temps grâce à un grand Tyler Herro. Quasi au complet, Miami déroule son basket pour signer un 9-0 pendant que Denver reste trois minutes sans inscrire le moindre point.

Les pertes de balle se multiplient côté Nuggets, et le Heat prend jusqu’à neuf points d’avance. Et puis, Murray envoie DeAndre Jordan au alley-oop, Nikola Jokic revient en jeu, et Denver retrouve des couleurs.

Sur la même action, Jokic enchaîne rebond et passe décisive pour valider son 84e triple-double en carrière, et les Nuggets reviennent à -3 (102-99). Il reste sept minutes à jouer, et Erik Spoelstra renvoie tous ses titulaires sur le terrain. Cela n’a aucun effet, et Denver signe un 6-0 ponctué par un dunk de Michael Porter Jr. pour prendre les commandes (105-104).

Tyler Herro sort le grand jeu, et quasi seul, il répond aux Nuggets. On se répond du tac-au-tac, avec très peu de déchets, et après une faute flagrante sifflée à KCP, Herro inscrit trois lancers. Il en est à 8 points de suite, et surtout Miami reprend les commandes (117-115). Moment choisi par Murray pour prendre le match à son compte. Un premier 3-points sur un bon décalage de Jokic, puis des lancers, et enfin un floater sur un pick-and-roll avec ce même Jokic. En 55 secondes, Murray vient d’assommer le Heat (122-117). Les coéquipiers de Herro ne s’en remettront pas, et les Nuggets signent leur 9e victoire en onze matches pour rester au contact des Pelicans.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Record de franchise. Avec trois tirs à 3-points supplémentaires, Duncan Robinson atteint le total de 807 tirs primés en carrière sous le maillot du Heat. C’est un de plus que Tim Hardaway, qui détenait le record de la franchise de Miami.

L’autre série de Nikola Jokic. C’est une série qui passe inaperçu, mais Nikola Jokic n’est pas qu’une machine à triple-double. C’est aussi un joueur adroit, qui joue juste, et cette nuit, le double MVP en titre signe son 26e match de suite avec une adresse à 50% et plus.

TOPS/FLOPS

✅Kentavious Caldwell-Pope. 20 points à 7 sur 7 aux tirs ! KCP termine meilleur marqueur des Nuggets, et il a fait de son mieux en défense face à Jimmy Butler et Tyler Herro. Il n’a pas tremblé au moment de mettre les deux lancers à douze secondes de la fin.

✅ Nikola Jokic. Cela va être compliqué de l’empêcher de gagner un 3e titre de MVP de suite. Il prend les choses en main quand l’équipe a besoin, mais il sait aussi se mettre en retrait quand un coéquipier a la main chaude. Sa gestion du « money time » est remarquable.

✅ ⛔ Jamal Murray. Un match moyen, voire raté, jusqu’à ce coup de chaud dans le « money time ». Le Canadien n’a rien perdu de ses qualités de « clutch player ».

✅ Tyler Herro. C’est le meilleur joueur du Heat cette saison, et il l’a encore prouvé ce soir. Il se comporte en leader et il est plus complet, et ses coéquipiers n’hésitent plus à lui donner le ballon dans les moments chauds.

⛔Kyle Lowry. Un match sans pour le meneur du Heat, qui prend une technique qui coûte cher à cinq minutes de la fin.

LA SUITE

Denver (23-12) : réception des Celtics dimanche soir.

Miami (18-18) : Suite du « road trip » à l’Ouest avec un déplacement ce soir à Utah.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.