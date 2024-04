Brandon Ingram encore flou sur son retour de blessure

Comme Zion Williamson est brillant et que les Pelicans sont leaders de la conférence Ouest, on a tendance à oublier que la franchise de New Orleans est privée de Brandon Ingram depuis plus d’un mois.

Le dernier match de l’ailier remonte au 25 novembre et depuis, il traîne une blessure (une contusion) au gros orteil gauche. Le voilà déjà à 15 matches manqués de suite et ce chiffre va encore gonfler…

« J’ai repoussé mon retour pour des raisons de confiance », affirme-t-il. « Je veux revenir et être moi-même. C’est le plus important. Si ce n’est pas le cas, alors ce n’est pas le bon moment pour revenir. »

Le All-Star a connu des rechutes depuis quelques semaines et sa rééducation est plus bien longue que prévu. Quand pourra-t-il enfin rejouer ?

« Difficile à dire », répond l’ancien des Lakers. « Il y a des jours où je me sens vraiment bien, mais ma récupération est mauvaise, puis d’autres jours où elle est bonne. Dès que je vais me sentir à 100%, je vais tenter le coup. Mais c’est dur à dire pour l’instant. »

Comme les Pelicans rayonnent, il n’y a pas de raison de se presser mais Willie Green espère tout de même rapidement revoir Brandon Ingram, qui tourne à 20.8 points à 47% de réussite à 3-pts, 5.1 rebonds et 4.7 passes de moyenne.

« C’est long pour lui », constate le coach. « Il va continuer de bosser, mais c’est dur pour lui. On tente d’être une équipe compétitive dès maintenant en saison régulière, mais aussi en playoffs. Donc on le veut en bonne santé, c’est l’essentiel. »

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.