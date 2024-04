Un clin d’oeil aux Lakers sur la dernière Crazy 97

Après avoir ressorti plusieurs coloris de la Crazy 1 en hommage aux 25 ans de la paire initialement conçue par Kobe Bryant (elle s’appelait d’ailleurs la Kobe 1 à l’origine), adidas a poursuivi son hommage à la légende des Lakers tragiquement disparue en ressortant la Crazy 97 de ses cartons, dont ce coloris noir et blanc.

Les bandes de cuir blanc et noir habillent l’ensemble de la tige, avec une languette noire sur laquelle ressort le logo de la marque aux trois bandes en doré. La touche d’originalité se situe sur l’empeigne, où l’inscription « Adidas Equipment » est entourée d’une pastille en violet et jaune, les couleurs des Lakers du « Black Mamba ».

La paire annoncée à 130 dollars est déjà disponible en Asie et pourrait rapidement être distribuée sur les marchés américains et européens.

(Via SneakerNews)

—

