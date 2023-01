Purdue et New Mexico sont désormais les deux seules équipes encore invaincues en première division universitaire : Connecticut (#2 au Top 25 de l’AP) ne fait en effet plus partie de la bande, après sa défaite sur le parquet de Xavier (#22 du Top 25 de l’AP), pour le compte de son quatrième match de conférence Big East.

Après une première mi-temps disputée et difficilement lisible (42-21 pour UConn), les Musketeers ont fait lentement mais sûrement la différence après la pause, grâce à la maitrise de leur chef d’orchestre Colby Jones (16 points à 7/10 aux tirs, 4 rebonds, 5 passes et 2 interceptions), et la domination de Zach Freemantle sous les panneaux (16 points et 11 rebonds), même si les Huskies ont collectivement gagné la bataille du rebond (38 prises contre 31).

Surtout, les hommes de Sean Miller, qui glanent une quatrième victoire en autant de matchs de conférence, ont été bien plus efficaces en attaque (54% de réussite aux tirs en 52 tirs, contre 42% en 67 tirs), et plus agressifs vers le cercle, à l’image de cet énorme différentiel aux lancers-francs : 28 contre 9 !

Coup de chaud énorme pour Marcus Carr : dix tirs à 3-points !

Le meneur « senior » de Texas a effectivement pris feu en début de semaine, face à la modeste équipe de Texas A&M-Commerce, en plantant, en à peine 30 minutes, 41 points à 13/19 aux tirs, dont 10/15 derrière l’arc, un record égalé dans l’histoire du programme d’Austin !

C’est aussi son record en carrière, évidemment, mais également le plus gros total pour un joueur des Longhorns depuis 1996 (43 points), et un record égalé pour le plus grand nombre de points marqués en une seule mi-temps, avec 33 unités durant la première période.

« Sur tous les tirs, j’avais un bon feeling. Je les voyais tous finir dedans. Après que j’ai marqué les deux premiers, mes coéquipiers ont élevé ma confiance et ont continué à me servir, et à m’encourager à shooter. » déclarait-il ainsi, après ce coup de chaud.

Un joli Cadeau pour North Carolina

Très bon recrutement réalisé Hubert Davis, le coach des Tar Heels, qui sécurise l’engagement du meilleur meneur de jeu de la promotion lycéenne 2024, Elliot Cadeau, classé 10e meilleur joueur de cette promotion.

Âgé de 18 ans, le natif de Brooklyn, qui représente la Suède dans les compétitions internationales des jeunes car sa mère est Suédoise (MVP de l’Euro U18 cet été, avec des moyennes de 21.3 points à 53% aux tirs), est considéré comme un pur meneur de jeu, un « playmaker » de très haut calibre qui saura gérer d’une main de maitre l’attaque de l’équipe de Chapel Hill.

« J’ai choisi UNC car c’était la meilleure décision pour moi, et le meilleur environnement. Je pense que North Carolina va m’aider à accomplir tous mes objectifs, en tant que joueur » s’est-il ainsi justifié. « Le programme vient de recruter un joueur qui aime gagner. Un joueur sans égo, qui fera tout ce qu’il peut pour contribuer à la victoire. »

