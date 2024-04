Le Top 10 de la nuit | Et la balle est revenue dans les mains de Luka Doncic…

Jaylen Brown, Jayson Tatum et LeBron James peuvent s’envoler, rien ne pouvait empêcher Luka Doncic de prendre la première place du Top 10. C’était la soirée du Slovène, avec son match monstre (60 points, 21 rebonds, 10 passes).

Face à New York, le All-Star a ainsi marqué un panier improbable et décisif pour envoyer les deux équipes en prolongation. Il a volontairement manqué son lancer-franc et la balle, après avoir échappé à trois joueurs des Knicks, termine dans ses mains. Il envoie un tir en tombant et ça rentre !