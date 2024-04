Une Jordan 6 Rings tricolore

Jordan Brand s’est amusé à mixer plusieurs modèles emblématiques pour créer des collections de chaussures « hybrides ». C’est le cas de la Jordan « 6 Rings » qui reprend plusieurs éléments de « Air Jordan » avec lesquelles Michael Jordan a remporté ses six titres NBA.

Ce nouveau coloris reprend un coloris assez classique, en bleu, blanc et rouge, avec une tige mêlant du bleu à sa base à du blanc sur la partie supérieure. Les principales finitions, sur la languette et au niveau du talon, ressortent en rouge. La semelle se présente en blanc et rouge.

La date de sortie de cette « Jordan 6 Rings » est prévue pour 2023.

(Via SneakerNews)

