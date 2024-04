Pour LeBron James, la vie sans Anthony Davis est très compliquée

Anthony Davis est absent depuis cinq matches. Le premier, face aux Wizards, a été gagné, mais les quatre suivants tous perdus. Les Lakers sont dans le dur sans leur intérieur, c’est évident, et le dernier revers en date, le soir de Noël, l’a prouvé.

Du côté de Dallas, Darvin Ham a bricolé en mettant parfois Russell Westbrook au poste de pivot… Aucune solution ne fonctionne et la défense coule, à l’image de ce troisième quart-temps avec 51 points encaissés.

« On essaie plein de choses et on voit ce qui fonctionne », reconnait le coach pour ESPN. « Davis n’est pas là et ça fait un sacré trou dans notre effectif, mais on ne va pas en faire une excuse. On est des professionnels, on doit élever notre niveau. »

« Combien de fois va-t-on remonter à la surface, avant d’être définitivement sous l’eau ? »

L’ancien intérieur des Pelicans souffre d’une fracture de fatigue et la date de son retour n’est pas connue. Certes, le mois de janvier a été évoqué pour un retour, mais sans aucune certitude. Les difficultés vont donc continuer encore quelques jours… au moins.

« La réalité, c’est que sans Davis, on perd beaucoup de taille, alors qu’on n’en a déjà pas énormément », analyse LeBron James. « Il faut réussir à faire oublier ça, mais sans AD, c’est très difficile. Il y a eu un moment où, je crois, Austin Reaves (1m96) était le plus grand sur le parquet… Pas la peine d’être un génie pour comprendre que Davis nous manque. »

Les Lakers avaient très mal commencé la saison avec deux victoires en douze matches, mais ils ont ensuite réussi à remonter la pente, notamment parce qu’Anthony Davis avait été monstrueux pendant plusieurs semaines.

Pourront-ils le refaire en 2023 ? LeBron James vante les qualités de résilience de son groupe, mais il confesse aussi qu’il sera compliqué de devoir rebondir trop souvent… « Je vois les choses d’un autre angle : combien de fois va-t-on remonter à la surface, avant d’être définitivement sous l’eau ? »

Un appel à Rob Pelinka, le GM des Lakers, afin qu’il ramène de l’aide sous le cercle dans les prochaines semaines ?