Le retour de la Nike Air Zoom GT Jump !

Comme la saison dernière, la Nike Air Zoom GT Jump a le luxe d’avoir Nikola Jokic pour principal ambassadeur. La star des Nuggets, encore parti sur de grosses bases depuis deux mois, semble apprécier les caractéristiques uniques au niveau de la semelle de ce modèle, axé sur le confort et le rebond. Celle-ci est ainsi dotée d’une unité Zoom Air sur toute la longueur, un Zoom à l’avant du pied et un Pebax au milieu.

Alors qu’on pouvait espérer la sortie d’une Nike Air Zoom GT Jump 2, pour suivre la « GT Cut 2 », Nike a choisi de relancer le modèle initial avec de nouveaux coloris dont ce « Vivid Sky », reprenant une tige aux tons blanc-blanc nacré agrémentée de quelques touches de bleu clair au niveau des accroches des lacets. On retrouve ce même bleu pour orner une partie de la semelle intermédiaire et la semelle extérieure.

Ce nouveau coloris est attendu pour courant 2023 au prix de 180 dollars.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike LeBron XX The Debut. Plus légère, plus proche du sol, ultra-moderne et incroyablement rapide, la Lebron XX revient dans un coloris inspiré de la ville de Cleveland et de la franchise des Cavs, où tout a commencé. Livraison et retour offert.