Une touche de daim sur la Zion 2

Pour pimenter l’actualité de la Zion 2, Jordan Brand lui a choisi pour particularité de pouvoir se décliner sous différents matériaux pour composer sa tige. On avait notamment eu droit à la version « Vaudou » avec une tige en toile de chanvre et en daim ainsi qu’une languette en « mèches », ainsi que d’autres mariages originaux par la suite.

Cette Zion 2 au coloris principalement rouge et noir suit cette tendance en incorporant des touches de daim sur la tige et le scratch, en rouge. La languette, le col et le talon apparaissent en noir, et la partie jaune au niveau de la semelle donne à l’ensemble un petit côté… belge !

La date de sortie de ce coloris est attendue d’ici les prochaines semaines (120 dollars).

