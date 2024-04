Les Pistons prolongent Troy Weaver, leur GM

Joli cadeau de Noël anticipé que celui fait par les Pistons à Troy Weaver, leur GM.

En poste depuis 2020, après avoir été débauché du Thunder pour quatre ans, il vient ainsi d’être prolongé par la franchise du Michigan, pour une durée encore inconnue, rapporte The Athletic. Comme au coaching (Dwane Casey), Detroit mise donc sur la continuité, alors que son dirigeant de 54 ans arrivait en fin de contrat en 2024.

Sous les ordres de Troy Weaver, les Pistons squattent certes les dernières places de la conférence Est, sans parvenir à retrouver les playoffs depuis 2019, mais ils ont au moins eu le mérite de récupérer plusieurs jeunes talents, essentiels à leur reconstruction : Killian Hayes, Saddiq Bey et Isaiah Stewart en 2020 ; Cade Cunningham et Marvin Bagley III en 2021 ; Jaden Ivey et Jalen Duren en 2022.

Ne reste plus qu’à attendre que ce groupe exploit son potentiel, en y ajoutant une ultime pépite (Victor Wembanyama ?) et/ou en l’entourant avec des vétérans. Tel Bojan Bogdanovic, le dernier joli coup de Detroit.