Fin de série amère pour Orlando

Avec son panier à moins de quatre secondes de la fin, Markelle Fultz pensait avoir donné la victoire au Magic. La belle série de la franchise allait ainsi pouvoir continuer. Mais Paolo Banchero va commettre une faute sur le shoot de Dejounte Murray.

Le meneur des Hawks ne tremble pas sur la ligne des lancers-francs et donne l’avantage aux siens. Le Magic a encore une dernière chance de l’emporter. La balle atterrit dans les mains du premier choix de la Draft, qui shoote à 3-pts.

« Il a eu un shoot correct », estime Jamahl Mosley pour l’Orlando Sentinel. « Ils se sont jetés sur lui. Au début, il avait un tir ouvert. »

Dejounte Murray a effectivement contesté la tentative du rookie, qui n’était pas si simple. Paolo Banchero (18 points) a donc manqué la balle de match. Après six victoires de suite, fin de série pour Orlando.

« Je lui ai dit de garder la tête haute », raconte Markelle Fultz, qui a parlé à son coéquipier. « Je sais qu’il est sans doute frustré pour la faute, le shoot et quelques actions durant la rencontre. La saison est longue. C’est un rookie qui joue très bien, et il est dur avec lui-même. Je sais ce qu’il ressent, en estimant que c’est pour lui, qu’il aurait pu aider. Mais ce ne sont pas ces deux actions qui nous conduisent à la défaite. Qu’il garde la tête haute, soit prêt pour le prochain match et ne soit pas trop sévère avec lui-même. »

« Ça fait mal, ça brûle mais il faut être prêt pour Houston »

La frustration domine et c’est logique car le Magic est plusieurs fois revenu dans ce match. Surtout avec un 12-0 dans les deux dernières minutes. S’incliner et mettre fin à sa série ainsi, c’est évidemment difficile à avaler.

« C’est dur de perdre un match comme ça », concède l’ancien joueur de Philadelphie. « Mais on est encore bien. On ne doit pas baisser la tête. On a fait un remarquable travail pour revenir et rester dans la partie. On voulait cette victoire, mais on a été un peu malchanceux. »

Les joueurs d’Orlando peuvent toujours rebondir et finir leur « road trip » sur une bonne note puisqu’ils vont à Houston mercredi soir. Les Rockets sont sur trois défaites de rang et restent la pire équipe de la conférence Ouest. En attendant, il faut faire avec la déception.

« Personne n’est satisfait », commente le coach après ce revers. « Les gars sont conscients de leurs efforts pour revenir dans cette partie. On s’est donné une chance de gagner, de poursuivre notre série. Ils sont déçus mais savent qu’il faut penser au prochain match. Ça fait mal, ça brûle mais il faut être prêt pour Houston. »

