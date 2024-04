Une Air Jordan 37 spéciale pour Paolo Banchero

Le Magic fait forte impression depuis 15 jours avec six victoires en sept matches et Paolo Banchero en a profité pour faire l’étalage de son talent, notamment lors des deux succès sur le parquet des Celtics.

Quoi de mieux pour fêter ça que l’annonce du lancement d’une Air Jordan 37 en collaboration avec la marque « Undefeated » spécialement conçue pour le numéro 1 de la Draft ! D’après les images ci-dessous, On distingue une base couleur vert « militaire » assorti d’un imprimé camouflage pour composer la tige et des notes d’orange au niveau de la semelle extérieure notamment.

La paire, dont la sortie est prévue pour le 23 décembre, sera assortie d’une collection de vêtements « Jordan Brand x Undefeated ».

(Via SneakerNews)

—

