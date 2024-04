À partir de ce 15 décembre, 74 joueurs supplémentaires sont éligibles à un transfert

Comme chaque année, le 15 décembre marque la date où les joueurs ayant signé un nouveau contrat avec leur club peuvent être transférés. Cela signifie que 74 joueurs de plus sont disponibles pour des échanges !

Globalement, on considère donc que c’est la date qui marque la vraie période des transferts, même si ceux-ci ne se produisent généralement qu’à l’approche de la « trade deadline », fixée cette saison au 9 février prochain.

Surtout que 21 joueurs supplémentaires (ceux qui ont signé un nouveau contrat avec leur club, notamment avec un bonus de 20% par rapport à leur précédent salaire…) ne deviendront eux « échangeables » qu’à partir du 15 janvier. Parmi ceux-là, on compte Nic Claxton, Zach LaVine, Nicolas Batum, Tyus Jones, Victor Oladipo, Bobby Portis, Mitchell Robinson, Lu Dort, Deandre Ayton, Jusuf Nurkic, Anfernee Simons ou encore Bradley Beal…

Quant à la liste des 74 joueurs éligibles à un transfert depuis aujourd’hui, là voici :

Atlanta : Aaron Holiday, Frank Kaminsky

Boston : Sam Hauser, Luke Kornet, Noah Vonleh, Justin Jackson et Danilo Gallinari

Brooklyn : Edmond Sumner, Yuta Watanabe, Patty Mills, Markieff Morris, TJ Warren et Kessler Edwards

Charlotte : –

Chicago : Goran Dragic, Andre Drummond et Derrick Jones Jr.

Cleveland : Raul Neto, Robin Lopez et Ricky Rubio

Dallas : JaVale McGee, Theo Pinson

Denver : Bruce Brown, DeAndre Jordan et Davon Reed

Detroit : Marvin Bagley III, Kevin Knox et Rodney McGruder

Golden State : JaMychal Green et Donte DiVincenzo

Houston : –

Indiana : Jalen Smith, James Johnson

LA Clippers : John Wall

LA Lakers : Lonnie Walker IV, Troy Brown, Thomas Bryant, Damian Jones et Juan Toscano-Anderson

Memphis : –

Miami : Caleb Martin, Udonis Haslem

Milwaukee : Jevon Carter, Wesley Matthews, Serge Ibaka et Joe Ingles

Minnesota : Kyle Anderson, Austin Rivers, Bryn Forbes et Nathan Knight

New Orleans –

New York : Jalen Brunson, Isaiah Hartenstein et Jericho Sims

Oklahoma City : Mike Muscala

Orlando : Bol Bol

Philadelphie : James Harden, Montrezl Harrell, PJ Tucker et Danuel House

Phoenix : Damion Lee, Bismack Biyombo et Josh Okogie

Portland : Drew Eubanks, Gary Payton II

Sacramento : Malik Monk, KZ Okpala, Matthew Dellavedova et Chima Moneke

San Antonio : –

Toronto : Juancho Hernangomez, Otto Porter Jr et Justin Champagnie

Utah : Collin Sexton, Simone Fontecchio

Washington : Anthony Gill, Delon Wright et Taj Gibson