La Air Jordan XXIII se prépare à fêter ses 15 ans

Quoi de plus logique que le retour de la Air Jordan 23 pour fêter l’arrivée de 2023 ? Sorti en 2008, le modèle va être réintroduit sur le marché dès le mois de janvier à l’occasion du nouvel an chinois qui célèbrera l’année du lapin.

La tige s’articule autour de deux teintes de cuir, blanc et blanc cassé avec des motifs linéaires blancs et des coutures dorées. Le logo sur la languette est orné de rouge, tout comme sur la semelle intérieure, en référence au nouvel an chinois. Un lapin est également dessiné à l’intérieur de la languette.

Le prix de cette Air Jordan XXXIII n’a pas encore été communiqué.

(Via SNeakerNews)

