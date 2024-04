Le Jazz et les Pelicans ont fait le spectacle cette nuit, et ils trustent la moitié du Top 10 avec un doublé pour Jarred Vanderbilt, un beau « circus shot » de Jordan Clarkson ou encore ce dunk surpuissant de Zion Williamson. La première place est même pour Josh Okogie qui enchaîne contre et « poster dunk » !

A voir aussi les deux dunks en contre-attaque de LeBron James ou le « coast-to-coast » habituel de Giannis Antetokounmpo.