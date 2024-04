Draymond Green fait exclure un spectateur des Bucks, qui l’aurait menacé de mort

Nous sommes en troisième quart-temps et Giannis Antetokounmpo tire ses lancers-francs. Draymond Green a donc tout le temps nécessaire pour entamer une discussion avec un spectateur en tribunes.

Sauf que cette séquence, qui aurait pu s’arrêter là, va continuer. Quelques instants plus tard, l’intérieur des Warriors échange avec les arbitres. Il estime avoir été « menacé de mort » et demande aux officiels d’intervenir. Ces derniers appellent la sécurité, qui expulse l’homme concerné.

« Certaines personnes voient les joueurs NBA comme des surhommes », a commenté Draymond Green pour ESPN. « Ils viennent, ils se débrouillent pour qu’un joueur réponde, ensuite, ce dernier est mis à l’amende et ils rentrent de leur côté chez eux en se marrant avec leurs potes. Je pense qu’on peut se retenir de faire ça et c’est très bien de pouvoir les sortir avec l’aide des arbitres. »

Répondre et prendre une amende : le quadruple champion NBA sait de quoi il parle puisque fin novembre, il avait pris 25 000 dollars pour son comportement avec un fan de Dallas, qui a d’ailleurs voulu payer la même somme.

Le champion en titre aimerait que les joueurs ne soient pas les seuls à payer les pots cassés dans ces moments-là.

« Il n’y a pas de vraies conséquences », réagit-il en parlant des spectateurs. « OK, ils ne reviennent pas du match… Mais si on n’est pas arrêté par la police, il ne se passe rien. J’aimerais que la ligue puisse travailler avec les législateurs et que ça devienne des lois. C’est la seule façon de corriger ce problème. »

https://www.youtube.com/watch?v=Q44SZCby3Ig

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.7 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.1 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.8 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.1 2021-22 GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.9 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GOS 54 27 49.7 39.5 73.0 1.4 5.8 7.2 5.9 3.0 1.0 2.5 0.9 8.8 Total 812 29 45.2 31.9 71.3 1.1 5.9 7.0 5.6 2.9 1.3 2.3 1.0 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.