Un retour sur le banc sous le signe de l’émotion pour Stephen Silas

Stephen Silas n’a finalement raté qu’un match suite à la mort de son père, Paul Silas. En son absence, ses Rockets avaient battu les Bucks, et ils ont triomphé des Suns pour son retour sur le banc.

« C’était vraiment bon d’être de retour » a ainsi confié le « head coach » de Houston, très ému lors de la rencontre. « J’adore ces gars. J’adore cette équipe. Je ne voulais pas vraiment que le match s’arrête parce que, désormais, c’est comme si la vraie vie pouvait redémarrer ».

Est-ce que ce retour si rapide au travail l’aide à faire son deuil ?

« Je ne sais pas si ça rend les choses plus simples, mais mon père était coach et il me dirait de coacher. ‘Ramène ton cul sur le banc et entraîne’. Donc c’est ce que j’ai fait. »

Stephen Silas a en tout cas rendu hommage à son paternel, figure marquante et importante de la NBA en tant que coach et joueur, qui lui a mis le pied à l’étrier en le prenant comme assistant dès 2000.

« Je suis très fier d’être le fils de mon père », a ainsi conclu Stephen Silas. « Je suis très fier que les gens voient un peu de lui en moi. Et je veux que cela continue. Quand mon heure viendra, je veux que les gens disent les mêmes choses qu’ils ont dites de lui ces deux derniers jours à propos de [moi]. Et j’espère qu’ils le feront ».

À la fin du match, Stephen Silas et Monty Williams se sont d’ailleurs longuement enlacés au bord du terrain.