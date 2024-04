Devin Booker célébré au lycée de Moss Point

En attendant que son numéro #1 flotte peut-être un jour au plafond du Footprint Center, Devin Booker, dans un premier temps, a pu profiter ce weekend du retrait de son ancien numéro #2 au lycée de Moss Point.

Natif du Michigan où il a passé ses plus jeunes années avec sa mère, « Book », à l’adolescence, est ensuite parti s’installer à Moss Point, petite ville d’à peine 15 000 habitants dans le Mississippi natal de son père, quand celui-ci, ancien joueur pro dans divers championnats européens, a pris sa retraite au début des années 2010.

Là-bas, il a joué pour l’équipe du lycée local, comme son père avant lui, où il s’est aisément imposé sur le radar de Kentucky puis de la NBA, devenant un « lottery pick » le soir de la Draft 2015.

Près de huit ans après son départ du lycée, celui qui est désormais un triple All-Star et un des meilleurs scoreurs du monde était donc de retour à Moss Point, profitant en effet de la proximité du Mississippi avec la Louisiane pour faire le déplacement, une petite heure et demi en voiture, samedi après-midi.

Accompagné de toute son équipe, évidemment. « J’ai amené quelques invités, comme vous pouvez le voir » a-t-il ainsi déclaré devant le millier d’amis, anciens coéquipiers et professeurs présents dans la salle.

« [Le retrait du maillot] a une énorme signification pour moi. Ces gens ont cru en moi dès le début, ils m’ont vu grandir, traverser différentes épreuves et prendre confiance en moi » a réagi l’arrière All-Star. « Toutes les valeurs que j’ai apprises ici, je les ai gardées et emmenées avec moi partout ailleurs par la suite. […] La confiance, la hargne. C’est une ville de cols bleus, où tout le monde est fier de représenter la ville. Je suis l’un d’entre eux. »

Ses coéquipiers heureux de partager ce moment avec lui

Noyé dans un bain de foule, où les locaux de tous les âges ne manquaient pas de prendre des photos avec celui qui est devenu un des visages de la NBA, Devin Booker a profité de tous les instants, sur les terres de sa jeunesse.

Mais ses coéquipiers, à leur manière, se sont aussi imprégnés de la chaleureuse ambiance de cette petite ville discrète mais solidaire du Sud des Etats-Unis. Car s’ils n’étaient pas directement concernés par l’évènement, les autres joueurs des Suns n’en restaient pas moins touchés par l’authenticité du moment.

« L’amour que toute cette ville porte pour Book, c’est superbe » appréciait notamment son coach Monty Williams. « C’est énorme. Un maillot retiré pour Book, ça devrait être un film honnêtement ! » s’exclamait quant à lui Deandre Ayton. « Je sais que ça compte beaucoup pour lui. Et je suis vraiment heureux que nous ayons pris le temps de venir, car c’est son jour. »

De son côté, Damion Lee y voyait la naissance d’une potentielle icône, pour les basketteurs de Moss Point. « Il est comme une lueur d’espoir pour tous ces gamins. Peut-être que dans cinq ou dix ans, un joueur sorti de Moss Point sera en NBA, et Devin aura été son inspiration » lançait le beau-frère de Stephen Curry.

« C’était mon objectif, quand je suis arrivé ici » confirmait d’ailleurs le principal intéressé, qui va financer avec son père la rénovation du terrain et des vestiaires. « Inspirer la jeunesse. Leur montrer qu’il est possible d’être originaire d’ici et d’accomplir de grandes choses. »

Crédit photo : Duane Rankin – Arizona Republic

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHX 76 28 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHX 78 35 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHX 54 35 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHX 64 35 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 PHX 70 36 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 PHX 67 34 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 PHX 68 35 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.7 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHX 53 35 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 2023-24 PHX 64 36 49.5 36.4 88.5 0.8 3.8 4.6 7.0 3.1 0.9 2.6 0.4 27.3 Total 594 34 46.5 35.7 87.0 0.6 3.5 4.0 5.0 3.0 0.9 3.0 0.3 24.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.