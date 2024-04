Khris Middleton retourne à l’infirmerie, Joe Ingles tout proche d’en sortir

Khris Middleton a dû quitter ses partenaires en cours de rencontre face aux Rockets. L’ailier des Bucks a apparemment subi un entorse de la cheville dans le deuxième quart-temps du match. À première vue, ça ne semblait pas très grave, mais le lieutenant de Giannis Antetokounmpo a quand même dû quitter ses partenaires.

Voilà du côté des mauvaises nouvelles pour Milwaukee. Du côté des bonnes nouvelles, il y a le retour de plus en plus proche de Joe Ingles. Victime d’une rupture d’un ligament croisé du genou en janvier, l’Australien avait ensuite été transféré par Utah. Il a finalement rejoint les Bucks, blessé, durant l’été. Récemment envoyé en G-League pour s’entraîner avec le Wisconsin Herd, il semble tout prêt de pouvoir faire ses débuts avec Milwaukee.

« Je pense qu’il est juste de dire qu’il s’en rapproche (d’un retour) » a ainsi expliqué Mike Budenholzer sur la situation de son ailier de 35 ans. « Il joue avec notre équipe de G-League, il fait du cinq-contre-cinq en situation de match. Mais encore une fois, comme vers la fin de (la rééducation de Khris Middleton), il faut atteindre un certain niveau en terme de condition physique pour être prêt à jouer dans un match NBA. Il faut un nombre significatif de répétitions de jeu, afin de construire tout ce qu’il faut pour pouvoir jouer un match de NBA. »

Toujours aussi prudent et policé, l’entraîneur des Bucks ne veut rien précipiter, mais on comprend que Joe Ingles a désormais dépassé le cadre de sa rééducation, et qu’il s’agit pour lui de retrouver une bonne condition physique. C’est donc une question de jours, ou au pire de semaines, avant donc de le retrouver sur les parquets de la NBA.

Pour rappel, les Bucks avaient utilisé leur « taxpayer midlevel exception » à 6.5 millions de dollars pour le signer.