Jabari Smith Jr. se montre en défense face à son modèle Giannis Antetokounmpo

« On a pu ressentir l’énergie qu’il y avait dans toute la salle dès le début du match. On a été au coude-à-coude avec eux. On ne les a pas laissés prendre trop d’avance sur nous. Et le dernier drive de Giannis ne nous a pas vaincus. Jabari a énormément progressé en défense ».

Héros de la soirée avec ses 30 points et sa fin de match héroïque pour permettre à Houston de l’emporter, Jalen Green a pris plaisir à partager l’affiche avec Jabari Smith Jr, plutôt discret en attaque (6 points à 1/9 au tir), mais précieux en défense (10 rebonds, 3 interceptions, 1 contre) face à son modèle, Giannis Antetokounmpo.

Le rebond et les lancers de la gagne

C’est la deuxième fois que l’intérieur rookie affrontait le « Greek Freak » et c’est justement lors d’un ultime duel entre les deux hommes que la rencontre a basculé en faveur des Texans.

Alors que le score affichait 95-92 en faveur des locaux, Giannis Antetokounmpo a été bien contenu par le tandem Jabari Smith Jr – Bruno Fernando dans son drive, le conduisant à prendre un lay-up main gauche compliqué. À la réception de sa tentative ratée, Jabari Smith Jr. a dû s’arracher pour prendre le rebond et provoquer la faute de son idole, pour finalement inscrire les deux lancers de la victoire.

De quoi s’attirer également les félicitations de John Lucas, promu coach d’un soir en l’absence de Stephen Silas, suite au décès de son père.

« Je taquine toujours Jabari. Je lui demande toujours : ‘Es-tu allé chercher les chaussures et l’autographe de Giannis après le premier match ?’. Avant la rencontre, je lui ai dit : ‘Voyons voir à quel point tu as progressé’. Et il a relevé le défi », s’est-il réjoui, précisant que c’est la défense qui a permis de gagner ce match.

La carrure du « Greek Freak » impressionne

Troisième choix de la dernière Draft, l’intérieur a ciblé la prise de masse musculaire comme l’un de ses principaux axes de progression dans son adaptation à la NBA, et s’inspire donc de l’évolution du Grec.

« J’ai vu les photos quand il était plus jeune et après avoir joué contre lui maintenant, la différence est énorme », a noté Jabari Smith Jr qui s’adonne à des séances régulières pour prendre du muscle. « Je vais à la salle de musculation tous les jours avec l’intention de m’améliorer, de devenir plus fort, de croire en ce que fais, à savoir que je dois devenir plus costaud. Je n’essaie pas de me précipiter et de soulever un millier de poids. J’y vais doucement, je fais confiance à mon staff et à mon travail ».

Comme les Rockets, Jabari Smith Jr progresse lentement mais sûrement. En attaque aussi, sauf hier, ses stats sont en nets progrès depuis dix matchs. Tout se met progressivement en place et la série de six matchs à domicile à venir permettra peut-être de le confirmer. Même si le club est toujours dernier à l’Ouest (8 victoires – 18 défaites).

Jabari Smith, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 HOU 79 31 40.8 30.7 78.6 1.5 5.7 7.2 1.3 2.9 0.5 1.3 0.9 12.8 2023-24 HOU 72 32 45.4 36.5 82.0 1.9 6.4 8.2 1.5 2.7 0.7 1.2 0.8 13.8 Total 151 31 43.0 33.5 80.2 1.7 6.0 7.7 1.4 2.8 0.6 1.3 0.9 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.