Séjour NBA | Trois matches, trois salles, six franchises et une heure pour jouer sur un parquet NBA !

Pour 1 750 euros seulement, Hardwork Trip et Basket USA vous proposent un séjour NBA d’exception avec trois matches NBA, dans trois salles différentes ! On a ajouté 15 places au séjour, et les heureux élus auront la possibilité de jouer pendant une heure sur le parquet de Philadelphie, avant la rencontre entre les Sixers et le Heat !

Un séjour plus qu’exceptionnel puisqu’il sera possible de voir Zion Williamson au Madison Square Garden, d’observer le duo Embiid-Harden en action face à Jimmy Butler et Bam Adebayo, mais aussi l’affrontement entre le tandem Kevin Durant – Kyrie Irving et Giannis Antetokounmpo. Trois affiches de rêve dans des conditions de rêve avec cinq nuits passées à l’hôtel New Yorker situé en face du Madison Square Garden !

Pour vous accompagner, quatre guides, et le tout complété avec deux fans d’expérience pour un séjour inoubliable.

C’est quand ? Du 24 février au 1er mars 2023

Combien ça coûte ? 1 750 euros (transport, hébergement, places, et fan expérience compris)

Combien de matches ? Trois : Knicks – Pelicans ; Sixers – Heat et Nets – Bucks.

Est-ce que les places sont limitées ? Il reste 15 places seulement.

Des surprises ? Plein grâce à nos guides !

DETAILS ET INSCRIPTION AU SEJOUR

Plus d’informations sur le voyage ? Envie de s’inscrire directement ? Quoi qu’il en soit, ce questionnaire est pour vous !

Suite à ce questionnaire, vous recevrez plusieurs informations concernant le voyage et vous aurez la possibilité de vous inscrire officiellement

Ce formulaire ne représente aucun engagement contractuel, il permet d’être prioritaire sur le séjour.